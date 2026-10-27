«Μπαράζ» μηνυμάτων του 112 λόγω της κακοκαιρίας.

Το 112 «ήχησε» στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες, λόγω της κακοκαιρίας και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς αναμένονται τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Πρόκειται για τρεις από τις τρεις από τις δέκα περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για την Τετάρτη (28/10), λόγω των κατά τόπους ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται αύριο. Ήδη, εξαιτίας των καιρικών φαινομένων που αναμένονται αύριο, σε πολλές περιοχές έχουν ακυρωθεί οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

Περίπου στις 19:00, οι πολίτες έλαβαν μηνύματα που τους προειδοποιούσαν ότι βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Σποράδων και Ευβοίας την Τετάρτη. «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», ανέφερε ακόμα το μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/2115130525329281207}

{https://x.com/112Greece/status/2115128922115363057}

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Κακοκαιρία: Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση Red Code

Έπειτα από τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας, σε κατάσταση Red Code έως για την Τετάρτη κηρύχθηκε και η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων. Ήδη, από τη Δευτέρα είχαν τεθεί σε Red Code, έως την Πέμπτη (29/10), άλλες εννιά περιοχές.

Οι 10 περιοχές που τέθηκαν σε Red Code

Κυκλάδες

Εύβοια

Φθιώτιδα

Βοιωτία

Σποράδες

Μαγνησία

Λάρισα

Αττική

Δωδεκάνησα

Βόρειο Αιγαίο

Το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Λόγω της κακοκαιρίας, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται την Τετάρτη στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Τετάρτη:

- Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

- Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

- Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

- Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).