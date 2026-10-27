Ο Βαγγέλης Λιόλιος που κατηγορείται για το σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ κρατείται στο κελί Ζ3 στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο χώρο Ζ3 των φυλακών Κορυδαλλού κρατείται ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος δίπλα στον 58χρονο γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γιατρός είχε προφυλακιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και κρατείται στο συγκεκριμένο κελί κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που αφορά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Ο γιατρός και η σύζυγος του, που επίσης αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, μεταφέρθηκαν σε διαφορετικές πτέρυγες στις φυλακές Κορυδαλλού. Σήμερα, όπως μεταδίδει το MEGA, έγινε γνωστό ότι μεταφέρθηκε στο ίδιο κελί με τον γνωστό γιατρό ο Βαγγέλης Λιόλιος μετά την απόφαση προφυλάκισης του την περασμένη Κυριακή (25/10).

Τη Δευτέρα, ο 59χρονος πρώην παράγοντας της ΕΟΚ μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, στο περίφημο κελί Ζ3 φιλοξενούνται συνολικά 7 κρατούμενοι. Κατά την ίδια πηγή, οι περισσότεροι κρατούμενοι στο κελί Ζ3, είναι στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα.

Η απολογία Λιόλιου

Στο μεταξύ, για πόλεμο σε βάρος του, απειλές και εκβιασμούς μιλά ο Βαγγέλης Λιόλιος στο απολογητικό του υπόμνημα στον ανακριτή.

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Ξεκινώντας την απολογία του, ο Ευάγγελος Λιόλιος συστήθηκε στον ανακριτή ως «παιδίατρος και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας» που κατάφερε να φτιάξει από το μηδέν τα «COFFEE ISLAND», μια τεράστια επιχείρηση «υγιέστατη, νομιμότατη», με εκατοντάδες καταστήματα franchise στην Ελλάδα.

Το ίδιο «καθαρή» υποστηρίζει ότι ήταν και η θητεία του ως προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ο Ευάγγελος Λιόλιος, ο οποίος τονίζει πως δεν πηγαίνει καν στους αγώνες μπάσκετ, πλην ελαχίστων. «Οι αγώνες που έχω πάει κυριολεκτικά μετριούνται στα δάκτυλα ενός χεριού», ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα, προσθέτοντας: «Ουδέποτε συναντήθηκα με οποιονδήποτε διαιτητή, πλην των θεσμικών συναντήσεών μου με τα όργανα της διαιτησίας… Δεν υφίσταται καμία ιδιωτική φωτογραφία μου με διαιτητή και αυτό διότι ήταν πάγια αρχή μου να μην αποκτήσω προσωπικές σχέσεις με κανένα διαιτητή».

Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια σπίλωσης τονίζοντας πως δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή συμμετοχή στις 49 πράξεις δωροδοκίας, όπως του καταλογίζεται, καθώς από την πρώτη στιγμή της εκλογής του το 2021 «δεδηλωμένος σκοπός» του ήταν η καταπολέμηση «ορισμένων φαινομένων ευνοιοκρατίας και κακώς νοούμενου παραγοντισμού που χείμαζαν το ελληνικό μπάσκετ».

Μάλιστα κάνει λόγο για «μηνύματα απειλητικού χαρακτήρα» που δέχτηκε, αλλά και για «στυγνό εκβιασμό», μέσα στα γραφεία της ΕΟΚ στο Μαρούσι.

Καταλήγοντας, ο κ. Λιόλιος ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προτείνοντας να εμφανίζεται τακτικά στις αρμόδιες αρχές, και, εάν κριθεί αναγκαίο, δήλωσε ότι αποδέχεται την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Επιπλέον, πρότεινε ως ειδικό περιοριστικό όρο την αποχώρησή του από κάθε διοικητική θέση στην ΕΟΚ και την αποχή του από την ενασχόληση με το άθλημα μέχρι την τελεσίδικη ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.