Η ΕΟΕ «ζήτησε διευκρινίσεις» από την ΕΟΚ για τον Λιόλιο, αφού ξέσπασε το σκάνδαλο στο μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος παραιτήθηκε από την ΕΟΚ μετά τη σύλληψή του για το σκάνδαλο με τα «στημένα» παιχνίδια στο μπάσκετ, αλλά παραμένει εκπρόσωπος της ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ζήτησε διευκρινίσεις από τη νέα διοίκηση της ΕΟΚ- μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου- σχετικά με τον εκπρόσωπό της στην ολομέλεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια απάντηση.

Στην ανακοίνωση, η ΕΟΕ αναφέρει ότι ζήτησε διευκρινίσεις «από την πρώτη στιγμή που οι εξελίξεις γύρω από το μπάσκετ έγιναν γνωστές, εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς» με επιστολή που υπογράφει ο γ.γ. της, Στέφανος Χανδακάς. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει πότε εστάλη η επιστολή.

«Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ούτε έχει ληφθεί κάποια επιστολή, για τον αντικαταστάτη του εκπροσώπου της ΕΟΚ κ. Ευάγγελου Λιόλιου στην Ολομέλεια της ΕΟΕ. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην όσων προβλέπουν το καταστατικό λειτουργίας της και ο νόμος και τα οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η επιστολή του γ.γ. της ΕΟΕ, Στέφανου Χανδακά, προς την ΕΟΚ

«Αξιότιμοι κύριοι,

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Σκάνδαλο μπάσκετ: Η παραίτηση και η προφυλάκιση του Λιόλιου

Στην ιστοσελίδα της ΕΟΕ υπάρχει ακόμα το όνομα του Βαγγέλη Λιόλιου. Ως ιδιότητά του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρεται: «εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μέλος Εφορείας ΔΟΑ».

Στις 25 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον ανακριτή για το σκάνδαλο των «στημένων» αγώνων στο μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ. Επίσης, ανέφερε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση παύει να ασχολείται με τον χώρο του μπάσκετ.

Ακολούθησε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ και μετά την αναδιάρθρωση ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας. Ωστόσο, εντός της ημέρας αναμένεται να προκηρυχθούν νέες εκλογές στην ΕΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, όπως και οι Ηλίας Κορομηλάς, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης. Σε κατ’ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι» τέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των «στημένων» στο μπάσκετ, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης.