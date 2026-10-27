Περήφανος για τη θητεία του στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δήλωσε στην απολογία του ο Ευάγγελος Λιόλιος.

Για πόλεμο σε βάρος του, απειλές και εκβιασμούς μιλά ο Ευάγγελος Λιόλιος, στο απολογητικό του υπόμνημα στον ανακριτή. «Τάραξα τα νερά. Χάλασα τα κατεστημένα συμφέροντα», υποστηρίζει.

Περήφανος για τη θητεία του στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δήλωσε στην απολογία του ο Ευάγγελος Λιόλιος, επικαλούμενος την πετυχημένη πορεία των ομάδων μπάσκετ, επί των ημερών του, όπου «το άθλημα προχώρησε και το εγχώριο πρωτάθλημα από υπόθεση δύο ομάδων έγινε κατά πολύ ανταγωνιστικότερο».

Ξεκινώντας την απολογία του ο Ευάγγελος Λιόλιος συστήθηκε στον ανακριτή ως «παιδίατρος και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που κατάφερε να φτιάξει από το μηδέν τα «COFFE ISLAND», μια τεράστια επιχείρηση «υγιέστατη, νομιμότατη», με εκατοντάδες καταστήματα franchise καταστήματα στην Ελλάδα η οποία «τηρεί ευλαβικά τους νόμους και αποδίδει τους φόρους στο ελληνικό δημόσιο».

Καμία συνάντηση με διαιτητές

Το ίδιο «καθαρή» ήταν και η θητεία του ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, υποστηρίζει ο Ευάγγελος Λιόλιος ο οποίος, τονίζει πως δεν πηγαίνει ούτε καν στους αγώνες μπάσκετ, πλην ελαχίστων. «Οι αγώνες που έχω πάει κυριολεκτικά μετριούνται στα δάκτυλα ενός χεριού», ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα, προσθέτοντας : Ουδέποτε συναντήθηκα με οποιονδήποτε διαιτητή πλην των θεσμικών συναντήσεων μου με τα όργανα της διαιτησίας…. Δεν υφίσταται καμία ιδιωτική φωτογραφία μου με διαιτητή και αυτό διότι ήταν πάγια αρχή μου να μην αποκτήσω προσωπικές σχέσεις με κανένα διαιτητή»

«Σκοπός μου η καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας»

Ο Ευάγγελος Λιόλιος ισχυρίζεται μάλιστα πως δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική, πολλώ δε μάλλον αυτουργική στις 49 πράξεις δωροδοκίας που του καταλογίζεται, καθώς από την πρώτη στιγμή της εκλογής του, το 2021 «δεδηλωμενος σκοπός» του ήταν η καταπολέμηση «ορισμένων φαινομένων ευνοιοκρατίας και κακώς νοούμενου παραγοντισμού που χείμαζαν το ελληνικό μπάσκετ».

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Σε αυτή την προσπάθειά του όμως, όπως ισχυρίστηκε στο απολογητικό του υπόμνημα, έκανε πολλούς εχθρούς με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας πόλεμος εναντίον του. «Την δεδηλωμένη προσπάθειά μου να αλλάξει το κλίμα και το επίπεδο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης και η αντίληψη των ανθρώπων που την στελεχώνουν, δεν είχα την αυταπάτη ότι δεν θα βρω αντιπάλους ή και εχθρούς. Κατά το κοινώς λεγόμενον «τάραξα τα νερά» και χάλασα πολλά υφιστάμενα και κατεστημένα συμφέροντα. Δεν περίμενα ότι δεν θα αντιμετωπίσω πόλεμο. Ως παράγοντας 25 χρόνια και πρώην Πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών το γνώριζα ότι θα συγκρουστώ και ήξερα και από ποια κέντρα είναι πιθανόν ο πόλεμος αυτός να εκπορευθεί. Ο επικοινωνιακός πόλεμος συγκεκριμένων ομάδων σε βάρος μου υπήρξε ενορχηστρωμένος, δυστυχώς αλλά αληθώς, από την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και τους εκπροσώπους της. Μαζί τους συντάχθηκαν ορισμένοι παράγοντες και ιδιοκτήτες ομάδων που η ΚΑΕ είχε κοινά συμφέροντα ή σε διάφορα επίπεδα ήλεγχε ή επηρέαζε. Μεταξύ αυτών και η ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», ανέφερε.

Ο Ευάγγελος Λιόλιος υποστήριξε στο υπόμνημά του ότι το 2025 ο σε βάρος του πόλεμος κλιμακώθηκε με συνεχή δημοσιεύματα που τον αποκαλούσαν παράνομο, τον ταύτιζαν με τον Ολυμπιακό και τον κατηγορούσαν ότι «δήθεν είχε στήσει «παράγκα» κλ.π. ενώ γνώριζαν άριστα ότι ο «αντίπαλός τους», η Κ.Ε.Δ. είχε κριθεί ότι λειτουργούσε νόμιμα».

Εκβιασμοί και απειλές

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μιλά για «μηνύματα απειλητικού χαρακτήρα» που δέχτηκε αλλά και για «στυγνό εκβιασμό», μέσα στα γραφεία της ΕΟΚ στο Μαρούσι. «Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ως κοινός εκβιαστής, επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος», είπε, ισχυριζόμενος πως εκείνος τον πίεζε και τον απειλούσε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παράνομη διαιτητική εύνοια».

Μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τον κ. Λιόλιο, φέρεται να είχε λάβει και διαιτητής, μετά τον αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι, στις 6 Δεκεμβρίου 2025. Όπως περιγράφει στο υπόμνημά του, ο διαιτητής είχε καταγγείλει ότι την επομένη του αγώνα έλαβε δύο μηνύματα από αριθμό τηλεφώνου που απέδιδε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

«Ούτε κατ' όψιν δεν ξέρω τον καταγγέλλοντα διαιτητή»

Αναφερόμενος στη μαρτυρία σε βάρος του από διαιτητή, ο κ. Λιόλιος επιμένει πως δεν τον γνωρίζει προσωπικά και ότι δεν είχαν ποτέ επικοινωνία ή συνάντηση. «Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι τον εν λόγω κύριο δεν τον γνωρίζω. Ούτε καν εξ όψεως και σίγουρα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, δεν έχω συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχα ποτέ καμιά επαφή μαζί του», σημειώνει ενώ διερωτάται για το περιεχόμενο της δικογραφίας από την οποία, όπως ισχυρίζεται, ορισμένα μηνύματα απουσιάζουν, ενώ σε άλλα σημεία υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο. Επικαλείται, μεταξύ άλλων, διαφορά στην αναγραφή ονόματος, καθώς, όπως αναφέρει, σε στιγμιότυπο συνομιλίας εμφανίζεται το όνομα «Κάπρης», ενώ στο υπόμνημα αναγράφεται «Κρήτη». Με βάση αυτές τις διαφορές, αμφισβητεί το προανακριτικό υλικό, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή ώστε να εξεταστούν οι συνομιλίες στο σύνολό τους.

«Πουθενά σε αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομα μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Λιόλιος ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προτείνοντας να εμφανίζεται τακτικά στις αρμόδιες αρχές και εάν κριθεί αναγκαίο, δήλωσε ότι αποδέχεται δηλώνοντας ότι αποδέχεται, την επιβολή χρηματικής εγγύησης.

Επιπλέον, πρότεινε ως ειδικό περιοριστικό όρο την αποχώρησή του από κάθε διοικητική θέση στην ΕΟΚ και την αποχή του από την ενασχόληση με το άθλημα μέχρι την τελεσίδικη ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.