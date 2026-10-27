«Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ», είπε από το Κιλκίς ο πρωθυπουργός.

«Το 2023 προτάξαμε την καταπολέμηση φοροδιαφυγής ως πρώτη προτεραιότητα. Η φοροδιαφυγή είναι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής αδικίας γιατί όταν κάποιος κλέβει το στερείστε εσείς. Μας λέγαν «γιατί δεν πιάνετε τα μεγάλα ψάρια;». Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλες υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από ελεγκτικούς μηχανισμούς που δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύοντας ότι έχουμε την πολιτική βούληση να συγκρουστούμε με τους μεγάλους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο Νέο Αγιονέρι Κιλκίς.

«Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες;»

«Με συγκίνηση είδαμε τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν ώρες για να επισκεφθούν αυτό το κόσμημα (σ.σ. Φρεγάτα «Κίμων»). Μια Ελλάδα που επιμένει στο διάλογο αλλά είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Οι επενδύσεις αυτές ήταν μόνο η αρχή. Θα δείτε αύριο πολλά καινοτόμα συστήματα.

Τη δέσμευση που δώσαμε το 2023 ότι θα κρατάμε τη χώρα ασφαλή την τηρήσαμε. Αυτό έχει αξία τώρα που έχουμε διεθνείς αναταράξεις. Δεν ζούμε σε κανονικούς φυσιολογικούς καιρούς, ποιος κυβερνάει, τι εμπειρία έχει, τι ειδικό βάρος και κύρος έχει η Ελλάδα θα αποκτήσουν σημασία στις εκλογές της άνοιξης.

Τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά - θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία; Ή θα επιστρέψουμε σε εποχές άλλες; Θα σαγηνευτούμε από φωνές λαϊκιστών; Η ΝΔ μόνο μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πορεία.

Πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να μιλήσουμε για προβλήματα - προκλήσεις και ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από το να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα, όπως είπατε και εσείς, στις εκλογές του 2027. Είχαμε 40αρια, θέλουμε 40αρια».

Για τα έργα στην περιοχή

«Τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει το 2023 τις υλοποιούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Για τα παιδιά του χωριού θα φροντίσουμε το γυμνάσιο-λύκειο να ενταχθεί στο Μαριέττα Γιαννάκου.

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα»

«Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Παράδειγμα το νομοσχέδιο για τα social media. Τα παιδιά μας δεν είναι προϊόν για να βγάζουν κάποιες πλατφόρμες χρήματα. Και εκεί που περίμενα τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να το ψηφίσει, είπε «παρών», όχι δηλαδή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με ακυβερνησία την επομένη των εκλογών και για αυτό η μόνη επιλογή είναι η αυτοδύναμη ΝΔ. Πρέπει να ακούμε τους πολίτες που έχουν προβλήματα. Δεν θα ανεχτώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές», συνέχισε.