Η πίεση από τα δεξιά και η σιωπή του Μαξίμου.

Το 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συγχαρεί δημόσια τον Λούλα για την εκλογική του νίκη στη Βραζιλία. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όμως, μετά τη νέα επικράτηση του Βραζιλιάνου προέδρου, το συγχαρητήριο μήνυμα από την Αθήνα δεν έχει εμφανιστεί.

Και αυτό ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσαν να συγχαρούν τον Λούλα, ανεξαρτήτως πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών.

Τι άλλαξε, λοιπόν, για τον πρωθυπουργό από το 2022 μέχρι σήμερα;

Το πιθανότερο είναι ότι η σιωπή του συνδέεται με την πίεση που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της. Το Μέγαρο Μαξίμου μάλλον αποφεύγει πλέον ακόμη και μια τυπική συγχαρητήρια ανάρτηση προς έναν αριστερό ηγέτη, υπό τον φόβο των αντιδράσεων στο συντηρητικό ακροατήριο.

Α.