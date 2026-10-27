Το γεγονός ότι στα ψαράδικα κονδύλια της Πιερίας συγκαταλέγονται πελάτες με βίλες, πισίνες, ξενυχτάδικα, ενοικιαζόμενα και γιοτ πολυτελείας, βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές: Αυτή είναι η κανονικότητα που έχει καθιερώσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Εν αρχή ην ο Σπύρος Κουλκουδίνας. Και φαρμακοποιός, και επιχειρηματίας τουρισμού και βουλευτής της Δεξιάς στην Πιερία, και δράστης των γνωστών συμβουλών σε όσους δεν έχουν δέκα ευρώ για να βάλουν βενζίνη. Ο οποίος είχε καλή ψαριά στη θάλασσα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εν συνεχεία είναι οι έντιμοι λειτουργοί του επιτελικού κράτους που υπέγραψαν να λάβει ο εν λόγω τα διακόσια χιλιάρικα από την τσέπη των ψαράδων για τους οποίους τα προόριζε η Ευρώπη.

Εν συνεχεία είναι οι κεφαλές του κράτους μας, αρμόδιοι και αυτουργοί, έως πρωθυπουργού, που παρακολουθούν για μέρες τον βουλευτή τους να θαλασσοπνίγεται σε κύματα καταγγελιών και αποκαλύψεων και παριστάνουν το ψάρι. Ούτε μια λέξη υποστήριξης! Διότι, μην είμεθα εμπαθείς. Εχει ανάγκη συμπαράστασης ο Κουλκουδίνας. Ο άνθρωπος βιοπορίζεται, κατά δήλωσή του, σε αρμονία με το επιτελικό κράτος και τις ηθικές προδιαγραφές του.

Το γεγονός ότι στα ψαράδικα κονδύλια της Πιερίας συγκαταλέγονται πελάτες με βίλες, πισίνες, ξενυχτάδικα, ενοικιαζόμενα και γιοτ πολυτελείας, βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές: Αυτή είναι η κανονικότητα που έχει καθιερώσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και θα σου πει δικαίως ο κάθε Κουλκουδίνας: Εγώ φταίω που τα πήρα ή αυτοί που τα μοιράζουν; Και μήπως εγώ είμαι ο μόνος κλέφτης του Αλή Μπαμπά, που τρώει και πίνει στο σαράι του Μαξίμου; Εδώ έχουμε σαράντα μόνο στην Πιερία και αν υπολογίσουμε την υπόλοιπη χώρα, Κύριος οίδε πόσοι και πόσα εισέπραξαν από τα λεφτά των ψαράδων. Και όχι μόνο.

Πείτε ότι πάει αύριο κατηγορούμενος. Δεν γίνονται αυτά σε ένα κράτος δικαίου όπως η Ελλάδα, αλλά το λέμε χάριν συζητήσεως. Δεν θα πει ότι είναι θύμα πλεκτάνης του Τσίπρα; Δηλαδή, φταίνε οι μανάβηδες που πουλούσαν μάσκες και υγειονομικό υλικό στο κράτος τον καιρό της πανδημίας πέντε φορές πάνω από την τιμή τους; Οι παραγωγοί των αλήστου μνήμης σκόιλ ελικίκου, που είχαν αναλάβει να μας μορφώνουν με κολοσσιαίες αμοιβές; Οι νομείς του ΟΠΕΚΕΠΕ που με μια υπογραφή πήραν δέκα, είκοσι και εκατό χιλιάρικα; Τα κλέψαμε, κύριε; Διαπράξαμε ληστεία; Νόμιμα δεν τα εισπράξαμε; Γιατί λοιπόν να την πληρώνει τώρα ο Κουλκουδίνας, όταν όσα έκανε και νόμιμα υπήρξαν, και έλαβαν χώρα με τις απαραίτητες επιτελικές διαδικασίες;

Ας μη διαταράσσουμε λοιπόν την ελεύθερη και πλούσια ζωή του Κουλκουδίνα και την αρμονία των σχέσεων του κράτους Μητσοτάκη με την αξιότιμη πελατεία του. Ας μην πολιτικοποιούμε μια υπόθεση ρουτίνας, όπως είπε κάποιος εξέχων παράγων του συστήματος. Αλλωστε τι είναι τα διακόσια χιλιάρικα του ευφυούς βουλευτή μπροστά στα δισεκατομμύρια που τσεπώνουν οι ευεργέτες της ενέργειας, των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ;

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Οι αυτουργοί των συμβουλευτικών; Ακόμα και μπροστά στην «μπάζα» που βρέθηκε στην κατοχή διαιτητών του μπάσκετ ή όσα έφαγε από το κράτος η πίτσα των ονείρων μας; Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχους τους πελάτες και ας προσγειωθούμε στην κανονικότητα. Μη γίνουμε και Γαλλία… Εξάλλου έρχεται η μέρα που πάλι θα μας πουν ότι μαζί τα φάγαμε…

(Ο Θανάσης Καρτερός είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»)