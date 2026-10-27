Βγήκαν και υποστηρίζουν πως για τον «mr Χωριάτικο» φταίει ο ...νόμος Παρασκευόπουλου!-Ικανοποιημένος ο Χάρης Δούκας από την παρέμβαση Τσίπρα για την Γκράβα.

Την παραίτησή του από διεθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Μιχάλης Μπεκίρης, με απειλές για μηνύσεις αλλά και με τη διαβεβαίωση πως η επιστεροφή του θα γίνει σύντομα!

Οι πληροφορίες επιμένουν πως η απόφαση της παραίτησης δεν ήταν «προσωπική», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αλλά ελήφθη σε πλήρη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό.

Άλλωστε ο Μ. Μπεκίρης δεν έχει καν διοριστεί στη θέση του επισήμως, δεν υπάρχει καν ΦΕΚ, δεν φαίνεται να πληρώνεται, δεν έχει νομική ευθύνη κοκ.

Αν θέλαμε να το πούμε ...λογοτεχνικά, κατ΄ ουσίαν ο Μ. Μπεκίρης παραιτήθηκε από μια ...μη θέση!

Αριστείες...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η έρευνα για τη διαρροή!

Στο Μαξίμου, πάντως, μάλλον ολοκληρώθηκε η έρευνα για το πώς διέρρευσε το θέμα με τον Μπεκίρη που αποκάλυψε το Docoumento.

Ποιος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη διαρροή;

Μα ο ...Γρηγόρης Δημητριάδης!

Βλέπουν άραγε στο Μαξίμου το φάντασμα του ανιψιού του πρωθυπουργού να πλανιέται πάνω από το κτήριο ή ο Δημητριάδης έχει άραγε τόσες δυνατότητες;

Μπορεί και τα δυο...

Γιατί η Θεώνη συνδέει Μπεκίρη με Λιόλιο;

Εντύπωση προκαλεί ένα απόσπασμα από τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνης Κουφονικολάκου για την παραίτηση Μπεκίρη:

«Η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ στα αυτονόητα: Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση; Με ποιο θεσμικό πλαίσιο; Με ποια προσόντα; Ποιος τον πλήρωνε και πόσο; Ποιος τον ήλεγχε;

Και ένα ακόμη ερώτημα, που η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Είναι σύμπτωση ο χρόνος αυτής της αποχώρησης; Ή μήπως η παραίτηση Μπεκίρη έχει σχέση με μια ακόμη δυσώδη υπόθεση, αυτή του κ. Λιόλιου;».

Τι εννοεί η Θεώνη Κουφονικολάκου;

Γιατί λογικά ...κάτι ξέρει, κάτι ξέρει...

Τέλη Νοεμβρίου το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη

Παραδόθηκε στον εκδοτικό οίκο "Πατάκη" το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη.

Όλα έτοιμα για το ...τυπωθήτω.

Πλην του ...τίτλου, που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Αντικείμενό του οι ηγέτες και η ηγεσία στην Ευρώπη του 1930 καθώς ο συγγραφέας βρίσκει προφανώς ομοιότητες με το σήμερα! Κυρίως για το πώς θα είναι μετά τον Τραμπ.

Φέρνει μάλιστα και ιστορικά παραδείγματα.

Η αλήθεια είναι πως τα βιβλία του Μίμη ταράσσουν πάντα τα νερά!

Ικανοποιημένος ο Χάρης Δούκας

Με ικανοποίηση είδε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για το πρόβλημα της Γκράβας ο Χάρης Δούκας.

Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.

Τι είπε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ για την Γκράβα;

«Βλέπω ευθύνες να υπάρχουν και στη δημοτική αρχή και στην κυβέρνηση. Βλέπω όμως μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να τις αναλάβει, να κάνει κάτι και μια κυβέρνηση που κρύβεται».

Αν μη τι άλλο «άνοιγμα» στον Δήμαρχο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν ξέρουμε τι λένε...

Πάλι ο ...νόμος Παρασκευόπουλου!

«Γαλάζια» στελέχη και δημοσιογράφοι ανακάλυψαν το λόγο που συνεχίζει την εγκληματική του δράση ο ιδιοκτήτης των φούρνων "Χωριάτικο" όπως συνηθίσαμε να αποκαλούμε τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Ο οποίος έχει συλληφθεί το 2010 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος τράφικιγκ και καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2015 σε δέκα χρόνια κάθειρξη. Ο Γιαννακόπουλος άσκησε έφεση που είχε ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς ρόλους.

«Βγήκε με το νόμο Παρασκευόπουλο», όπως χαρακτηριστικά λένε- μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Υγείας!

Η απάντηση από την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου:

«Ο Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτοδίκως το 2015 (επί κυβέρνησης Τσίπρα και όχι Σαμαρά, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά ας του υπενθυμίσουμε ότι ποινές επιβάλλουν τα δικαστήρια). Το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του, με συνέπεια να παραμείνει ελεύθερος, ενώ στη συνέχεια, αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ούτε έκτιση ποινής ούτε εφαρμογή του νόμου Παρασκευόπουλου. Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη λάσπη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε μόνιμη πολιτική πρακτική. Έχει όρια η κυβερνητική παραπληροφόρηση; Αν κρίνουμε από την κυβερνητική διαφθορά, μάλλον όχι».

Πληρωμένη απάντηση...