Πώς ήταν δυνατόν «επί χρόνια συνεχιζόταν ένα όργιο, το οποίο δεν εντόπιζαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και προεκλογικά να εμφανίζονται κάποιες υποθέσεις;», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Για «ρεκόρ διαφθοράς» της κυβέρνησης μίλησε η Θεώνη Κουφονικολάκου στον ΑΝΤ1 και απαρίθμησε στη συνέχεια τα σοβαρά σκάνδαλα της κυβέρνησης, τα Τέμπη, την παραπομπή Τριαντόπουλου, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις και τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Με αφορμή υποθέσεις φοροδιαφυγής και την υπόθεση της Pizza Fan σημείωσε ότι «πουθενά δεν λειτούργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί» καθώς και ότι οι υποθέσεις αυτές αναδείχθηκαν μέσα από έρευνες της Δικαιοσύνης και καταγγελίες προς την Οικονομική Εισαγγελία.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι εάν στο μπάσκετ λειτούργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και στην ΑΑΔΕ που στήθηκε ολόκληρο δίκτυο τόσα πολλά χρόνια, χωρίς να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ελέγχου;»

Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Δεν αποτελεί επίτευγμα της κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, έκανε τη δουλειά της και καλώς την έκανε». Παράλληλα, ζήτησε απαντήσεις για το πώς ήταν δυνατόν «επί χρόνια συνεχιζόταν ένα όργιο, το οποίο δεν εντόπιζαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και προεκλογικά να εμφανίζονται κάποιες υποθέσεις».

Για το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι: «έχουμε μια φωτογραφική διάταξη από το 2009, η οποία προοριζόταν ούτως ώστε ...να ανοίξει τον δρόμο στον κ. Λιόλιο, άρα η κυβέρνηση, εμπλέκεται με ένα γνωστό τοις πάσι σκάνδαλο, τουλάχιστον σε ότι αφορά στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ».

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Αναφερόμενη, επίσης, σε ζητήματα διορισμών και διαφάνειας, ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς διορισμού, τα τυπικά προσόντα και τον τρόπο αμοιβής του κ. Μπεκίρη, που κατέχει θέση διευθυντή στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή καθώς και τις επιδοτήσεις στον βουλευτή της ΝΔ κύριο Κουλκουδίνα.

«Πρέπει να αποφεύγουμε να προεξοφλούμε την κρίση της Δικαιοσύνης», είπε, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ανδρέα Λοβέρδου σχετικά με την έκβαση δικαστικών υποθέσεων κατγορούμενων της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τόνισε, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης επιβάλλει την αποφυγή παρεμβάσεων και δημόσιων τοποθετήσεων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της, είτε προέρχονται από υπουργούς, είτε από άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ παρουσίασε, την πρόταση της Συμπαράταξης για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορεί να παρακολουθεί τις συμβάσεις ανά αναθέτουσα αρχή και ανάδοχο, εντοπίζοντας εγκαίρως ενδείξεις καρτέλ, διασπάθισης δημόσιου χρήματος και εταιρειών που δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναθέσεων.

Οικονομικά της ΕΛΑΣ και χρέη ΝΔ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ αντιπαρέβαλλε τη διαφάνεια που, όπως υποστήριξε, χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΕΛΑΣ με τα μεγάλα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες. Έθεσε ερωτήματα για το σχέδιο αποπληρωμής των δανείων της ΝΔ, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν σαφείς απαντήσεις στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν στις δικές τους δανειακές υποχρεώσεις.

«Εμείς σε πραγματικό χρόνο δηλώνουμε πόσα παίρνουμε. Μπορείτε να μας πείτε; Το πλάνο αποπληρωμής του δανείου της ΝΔ είναι 620 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο τι πλάνο αποπληρωμής έχετε εξασφαλίσει; Θέλουμε να συγκρίνουμε το δικό σας πλάνο με το αντίστοιχο των πολιτών, οι οποίοι οφείλουν στις τράπεζες χρηματικά ποσά.» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ υπενθύμισε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι είναι μη βιώσιμο και δεν θα αποπληρωθεί ποτέ.

Κλείνοντας, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς απαιτεί ουσιαστικούς ελέγχους, διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και λογοδοσία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

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