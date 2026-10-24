Τους πολιτικούς στόχους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), τις προτάσεις της για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική, αλλά και τις θέσεις της για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ανέπτυξε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα 94.3 και τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου.

Στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τους στόχους της ΕΛ.Α.Σ. καθώς και στα ζητήματα των έμφυλων διακρίσεων και των πρόσφατων σεξιστικών επιθέσεων στο πεδίο της πολιτικής αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα 94.3 και τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου.

«Η έμφυλη διάκριση παραμένει βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, επηρεάζοντας τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των κοριτσιών, την επαγγελματική τους πορεία και τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή» είπε αναφερόμενη στα ζητήματα των έμφυλων διακρίσεων απαντώντας σε ερώτηση με αφορμή τις πρόσφατες σεξιστικές επιθέσεις στο πεδίο της πολιτικής.

Όπως σημείωσε, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και μεγαλύτερη έκθεση σε συγκεκριμένες μορφές επιθέσεων. Χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην πρόσφατη επίθεση κατά της Άννας Παπαδοπούλου, έκανε λόγο για αήθη επίθεση και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. τοποθετείται πάντα ξεκάθαρα απέναντι σε αντίστοιχες συμπεριφορές είτε αφορούν στελέχη του κόμματός της είτε άλλων κομμάτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη πρόληψης των έμφυλων διακρίσεων μέσα από την εκπαίδευση. Εξήγησε ότι τα στερεότυπα είναι βλαπτικά με πάρα πολλούς τρόπους. Μία κρυφή πτυχή της ζημιάς τους είναι ότι ενίοτε αποθαρρύνουν τα κορίτσια από την ενασχόληση με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και συμπέρανε ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολεία και σταθερή αντίσταση στον σεξιστικό λόγο στη δημόσια και πολιτική ζωή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αμφισβήτηση θεμελιωμένων κατακτήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να στηρίζεται σε ειλικρινή διάλογο και όχι στην επιδίωξη πρόσκαιρων εντυπώσεων. Όπως σημείωσε, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι αναγκαία μια αλλαγή κουλτούρας, με έμφαση σε πολιτικές που παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την κοινωνία σε βάθος χρόνου.

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Αναφερόμενη στους πολιτικούς στόχους της ΕΛ.Α.Σ., η Θεώνη Κουφονικολάκου ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, με προϋπόθεση την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. «Ο απόλυτος στόχος είναι η στρατηγική και εκλογική νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει πολιτικό σχεδιασμό και σαφή στρατηγική προτεραιοποίηση.

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα μόλις λίγων μηνών, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και κοινοβουλευτική παρουσία, με στελέχη που στην πλειονότητά τους δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστά. Εκτίμησε ότι απαιτείται χρόνος για την εξοικείωση των πολιτών με το νέο πολιτικό εγχείρημα, ενώ χαρακτήρισε θετική την αρχική δημοσκοπική του παρουσία και υπογράμμισε ότι δίνει το μήνυμα για ακόμη πιο σκληρή δουλειά.

Ιδιαίτερα ανέδειξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. τη σημασία που έχει η επαφή με τους πολίτες μέσα από τις περιοδείες και τις συναντήσεις των στελεχών η οποία μεταφέρει μία ιδιαίτερα θετική αίσθηση. Στο επίκεντρο των προβλημάτων που αναδεικνύονται βρίσκεται η ακρίβεια και η αδυναμία πολλών νοικοκυριών να εξασφαλίσουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Παράλληλα, σημαντικές ανησυχίες καταγράφονται για τον πρωτογενή τομέα, τη στεγαστική κρίση και την παιδεία.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου επισήμανε ότι η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πρόσφατη δημιουργία συντονιστικών επιτροπών και τον ορισμό συντονιστών, ενώ υπάρχει σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της πολιτικής και οργανωτικής της δυναμικής. Συνέχισε λέγοντας ότι το 74% που επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης είναι συγκλονιστικό ποσοστό, τονίζοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. συνεχίζει τη δική της προσπάθεια με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η Ν.Δ. καταφεύγει στην τοξικότητα αντί να απαντά στα προβλήματα των πολιτών

Σχετικά με την κριτική που ασκείται στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι όταν αισθάνεται ότι απειλείται πολιτικά η Ν.Δ. καταφεύγει στην τοξικότητα και στη δημιουργία εντυπώσεων, αντί να απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των πολιτών.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει πειστικές απαντήσεις για την ακρίβεια, την κατάσταση στην παιδεία και την υγεία, καθώς και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Άσκησε, επίσης, κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που, όπως υποστήριξε, στηρίζεται υπέρμετρα στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

«Καταφεύγει σε τέτοιου είδους τρικ. Αυτά είναι μικρά ταχυδακτυλουργικά κόλπα γίνονται εκ του πονηρού όταν συνδέεις ειρηνικές, μαζικές λαϊκές διαμαρτυρίες και συλλογικές διεκδικήσεις, δίκαιες διεκδικήσεις, τις συνδέεις με έκτροπα και βίαια επεισόδια, το κάνεις εκ του πονηρού και θέλεις να πεις ότι όποιος διεκδικεί είναι εν δυνάμει επικίνδυνος. Όταν λοιπόν το κάνεις αυτό, είναι σαφές ότι βρίσκεσαι υπό το κράτος πανικού. Για αυτό σας λέω ότι δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση για τη Ν.Δ., η οποία αποκλείεται να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και από την άλλη είναι σαφές ότι δεν έχει ηθική συγκρότηση.».

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την κυβερνητική τακτική με την αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς και θεμάτων που έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση, όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές.

Η ίδια υπογράμμισε ότι βασική πρόκληση για την ΕΛ.Α.Σ. είναι η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών με την πολιτική. «Ο μεγάλος αγώνας θα πρέπει να δοθεί σε αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη για έντιμη και ειλικρινή πολιτική, ρεαλιστικές προτάσεις και αξιοποίηση της εμπειρίας διακυβέρνησης, ώστε να επανέλθουν στην πολιτική και οι πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από αυτήν».

Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου παρέθεσε συνοπτικά βασικούς άξονες του προγράμματος της Συμπαράταξης υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης που βασίζεται στον παραγωγικό μετασχηματισμό μέσα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, που θα δώσει πνοή ανάπτυξης στη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα, τον πρωτογενή τομέα, τις υποδομές, στην ενέργεια και σε άλλα πεδία, στην προστασία των πολιτών από την ακρίβεια μειώνοντας τον ΦΠΑ στο βασικό καλάθι και θεσπίζοντας ανώτατο περιθώριο κέρδους, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και την φορολογική ελάφρυνση οικογενειών και επιχειρήσεων.

Ανάγκη αξιοποίησης των διεθνών συμμαχιών

Η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η ΕΛ.Α.Σ., όπως ανέφερε, καταδικάζει την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, ενώ προειδοποίησε ότι, ανεξάρτητα από την ανύπαρκτη νομική της ισχύ, δημιουργεί επικίνδυνα δεδομένα για τα ελληνικά συμφέροντα.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση προς την πλευρά Χάφταρ και να αξιοποιήσει τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει μέτρα πίεσης προς τη Λιβύη, μεταξύ των οποίων η διακοπή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και η επιβολή κυρώσεων, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη διπλωματικών πρωτοβουλιών με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.

«Για μας ο απόλυτος στόχος είναι η ανατροπή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ζητούμενο είναι η ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπενθυμίζοντας ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει το 2019 την πρόθεση επέκτασης στο Ιόνιο και τη σταδιακή προοπτική περαιτέρω κινήσεων, στελέχη της Ν.Δ. είχαν ασκήσει έντονη κριτική. Η στάση αυτή ανατράπηκε όταν η ίδια η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχώρησε στην επέκταση στο Ιόνιο, με τα ίδια στελέχη να την υποδέχονται θετικά.

Κλείνοντας, η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε την ανάγκη για συνεπή εθνική στρατηγική, αξιοποίηση των διεθνών συμμαχιών και ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αξιοπιστία οικοδομείται μέσα από τη συνέπεια, την ειλικρίνεια και συγκεκριμένες προτάσεις.