Βασικό στοίχημα για τη Θεώνη Κουφονικολάκου και την ΕΛΑΣ αποτελεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική.

Την ανάγκη ουσιαστικής αξιοποίησης των διεθνών συμμαχιών της χώρας για την ανατροπή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ανέδειξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Δια ταύτα» του ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα. Παράλληλα άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα διαφθοράς, τη συγκάλυψη και την απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου υπογράμμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και πρέπει να ανατραπεί. Όπως σημείωσε, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ανατροπή του μνημονίου, η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει την αναμενόμενη υποστήριξη σε κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία κάθε λίγο και λιγάκι πανηγυρίζει για πολύ ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες δεν φαίνεται να αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδίδουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αναρωτήθηκε ποια συγκεκριμένα οφέλη έχει αποκομίσει η χώρα από τις επιλογές της κυβέρνησης. Υποστήριξε στη συνέχεια ότι απαιτείται ενεργητική διπλωματική στρατηγική, με αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της σχέσης με την Αίγυπτο.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση προς τη Λιβύη, ακόμη και μέσω της σύνδεσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με τις σχετικές εξελίξεις, καθώς και με την εξέταση κυρώσεων.

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«Στόχος είναι η ανατροπή της απόφασης αυτής, και η συνέχιση διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών» είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενη συνολικά στα ελληνοτουρκικά, άσκησε κριτική στην κυβερνητική διαχείριση, υπενθυμίζοντας τις εξελίξεις με το Ορούτς Ρέις και τις υποχωρήσεις στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την επίλυση μιας μακροχρόνιας εκκρεμότητας με επωφελή τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τη συμφωνία για να προωθήσει την εφαρμογή των προβλεπόμενων δεσμεύσεων από τη Βόρεια Μακεδονία, μεταξύ αυτών την αλλαγή στα σχολικά βιβλία της γειτονικής χώρας. Απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά ο οποίος είπε ότι η συμφωνία αποδείχθηκε ότι ήταν «επιζήμια», η Θεώνη Κουφονικολάκου είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι επιζήμια επειδή έπρεπε να ήμασταν διορατικοί ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία να καταστρέψει τα πάντα;»

Σκάνδαλα και διαφθορά: «Απόπειρα κανονικοποίησης»

«Η κυβέρνηση έχει ρεκόρ σε ό,τι αφορά όχι μόνο τη διαφθορά αλλά και την απόπειρα κανονικοποίησής της» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφερόμενη στα σκάνδαλα της κυβέρνησης που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα Τέμπη, στις υποκλοπές, στην παραπομπή Τριαντόπουλου, στις δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς και στις απευθείας αναθέσεις και στους κλειστούς διαγωνισμούς.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ενώ έθεσε ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την απουσία πλήρους εικόνας για τη διάθεσή τους.

Παράλληλα, επέκρινε τη στάση κυβερνητικών στελεχών που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν ως μη προβληματικές τις απευθείας αναθέσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς να δίνουν επαρκείς απαντήσεις υπονομεύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση και για το θέμα με το πτυχίο του κ. Μπεκίρη, ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δεν έδωσε απάντηση παρά τις επίμονες ερωτήσεις.

Όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, όταν η κυβέρνηση καλείται να δώσει απαντήσεις, καταφεύγει συστηματικά στην περίοδο 2015-2019, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας για τις σημερινές υποθέσεις.

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Ερωτήματα για τους μηχανισμούς ελέγχου

Αναφερόμενη στην καταγγελία για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ, η Θεώνη Κουφονικολάκου έθεσε στο επίκεντρο την έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου.

Όπως υπογράμμισε, κρίσιμο ζήτημα είναι να αποσαφηνιστεί πόσο καιρό ενδέχεται να διαρκούσε το φαινόμενο, ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και κατά πόσο οι αρμόδιοι μηχανισμοί λειτούργησαν αποτελεσματικά.

«Τι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου ενεργοποιήθηκαν και κατά πόσο λειτούργησαν αποτελεσματικά; Και αν δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά, για ποιο λόγο δεν λειτούργησαν;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί ουσιαστικούς ελέγχους και όχι απλώς διαπιστώσεις εκ των υστέρων.

Προοδευτική διακυβέρνηση με δεσμεύσεις για την κοινωνία

«Λέμε λοιπόν να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δίκαια για να ζούμε καλύτερα» υποστήριξε η Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας για την ανάγκη που έχει η χώρα για άμεση στήριξη της κοινωνίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση με σαφείς προγραμματικές δεσμεύσεις, με επίκεντρο την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση των μισθών, τη φορολογική ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας, τη δίκαιη αναδιανομή και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Οι πολίτες έχουν εγκλωβιστεί στη μέγγενη της ακρίβειας όλο αυτό το διάστημα και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα», ανέφερε, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη των συνταξιούχων και στην πρόταση για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι μέσα από την παραγωγή και τη δίκαιη αναδιανομή.

«Βασικό στοίχημα της ΕΛΑΣ η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική»

Τις πολιτικές προτεραιότητες και τις προγραμματικές προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης ανέπτυξε η εκπρόσωπος Τύπου του φορέα, Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ «Η Φωνή της Ελλάδας» και στον δημοσιογράφο Προκόπη Αγγελόπουλο.

Αναφερόμενη στη δημοσκοπική πορεία της ΕΛΑΣ, λίγους μήνες μετά την ίδρυσή της, η Θεώνη Κουφονικολάκου έκανε λόγο για μια θετική αφετηρία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό φορέα χωρίς κρατική χρηματοδότηση και κοινοβουλευτική παρουσία. Όπως τόνισε, η καλή εικόνα στη δημοσκοπική καταγραφή δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού, αλλά αφετηρία για εντατικότερη πολιτική και οργανωτική δουλειά, με ενίσχυση της επαφής με την κοινωνία και αποσαφήνιση των θέσεων της Συμπαράταξης.

Για τη σύνθεση του πολιτικού φορέα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και η αξιοποίηση της εμπειρίας παλαιότερων στελεχών δεν αποτελούν αντικρουόμενες επιλογές.

Ως βασικό πολιτικό στοίχημα της ΕΛΑΣ προσδιόρισε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια και τα φαινόμενα διαφθοράς εντείνουν την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι η παρουσίαση ρεαλιστικών προτάσεων και η ενεργοποίηση πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από την εκλογική διαδικασία.

Ακούστε όσα είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου

{https://www.youtube.com/watch?v=hPHi3UNTu4Y}