«Μετά από τις αποκαλύψεις, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να διαγράψει τον βουλευτή και να αποπέμψει τον Υπουργό που επέτρεψε γαλάζιο φαγοπότι με τα χρήματα των αλιέων», αναφέρει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εταιρεία του Σπύρου Κουλκουδίνα βρίσκεται μεταξύ αυτών που έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας και των αλιευτικά εξαρτώμενων κοινοτήτων, αλλά διοχετεύθηκαν σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Η εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, «ΣΠ. ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ο οποίος έγινε πρόσφατα ευρέως γνωστός επειδή πρότεινε σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο γέμισμα των ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους να παίρνουν το λεωφορείο, έλαβε σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα το ποσό των 200.000. τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Πιερίας, στις 2/12/2024.

Όπως αναφέρεται στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα ή χωρίς πλήρωμα, δραστηριότητα που βέβαια δεν σχετίζεται με την παράκτια αλιεία, ενώ ο ίδιος ο βουλευτής δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού, με ιδιόκτητο φαρμακείο και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού.

Σημειώνεται ότι, εκτός της εταιρείας του Σπύρου Κουλκουδίνα, στην Πιερία επιδοτήθηκαν ακόμη 10 επιχειρήσεις, επίσης χωρίς σαφή σύνδεση με την αλιεία.

Κουφονικολάκου: Πού πήγαν τα λεφτά των ψαράδων;

«Η Εφημερίδα των Συντακτών μας αποκάλυψε τα εξής: 52 εκατ. ευρώ, που προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας στη χώρα μας, πήγαν σε άσχετους που ήξεραν πώς να χτυπήσουν τη σωστή γαλάζια πόρτα», αναφέρει η Θεώνη Κουφονικολάκου σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και ζητά τη διαγραφή του βουλευτή και την αποπομπή του αρμόδιου υπουργού που υπέγραψε το σχετικό πρόγραμμα.

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«Μέσα σε εκείνους που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα για τη στήριξη της αλιείας είναι ο φαρμακοποιός βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας που επιδοτήθηκε με 200.000 ευρώ για μία εταιρεία ενοικίασης τουριστικών σκαφών.

Αν δεν θυμάστε τον κύριο Κουλκουδίνα, είναι εκείνος που μας έλεγε ότι η Συγγρού είναι γεμάτη αυτοκίνητα και αν δεν αντέχει κάποιος να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη μπορεί να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στον ίδιο νομό, επιδοτήθηκαν άλλες δέκα επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το ψάρεμα. Ανάμεσά τους δύο ξενυχτάδικα…

Τα χρήματα αυτά προορίζονταν ώστε να κρατηθούν ζωντανές οι αλιευτικές περιοχές της χώρας. Για δουλειές που ζουν από τη θάλασσα. Για τον ψαρά που σήμερα δεν βγάζει ούτε τα πετρέλαια της βάρκας του», συνεχίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και καταλήγει: «Μετά από τις αποκαλύψεις, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να διαγράψει τον βουλευτή και να αποπέμψει τον Υπουργό που επέτρεψε γαλάζιο φαγοπότι με τα χρήματα των αλιέων.

Αλλιώς θα επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά ότι είναι ο αρχιερέας του γαλάζιου πελατειακού κράτους και της διαφθοράς».

{https://www.facebook.com/reel/1833913281133653}

Νέα Αριστερά: Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα η επιδότηση 200.000 ευρώ που πήρε ο Κουλκουδίνας

«Η αποκάλυψη της «Εφημερίδας των Συντακτών», σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, πήρε ευρωπαϊκή επιδότηση 200.000 ευρώ, εγείρει μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα για την κυβέρνηση και το κόμμα του», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Την ώρα που χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και οδηγούνται σε μαρασμό, η προσωπική ΙΚΕ του γαλάζιου βουλευτή έλαβε το 2023 τεράστια ενίσχυση από το πρόγραμμα CLLD/LEADER, προκειμένου να αναπτύξει τουριστική επιχείρηση ενοικίασης σκαφών και μάλιστα από πόρους που προορίζονταν κυρίως για την στήριξη της αλιείας.

Με άλλα λόγια, οι αρμόδιοι φορείς του δημοσίου ενέκριναν την επιχειρηματική δραστηριότητα του βουλευτής Πιερίας της ΝΔ, προφανώς στερώντας την αντίστοιχη χρηματοδότηση από άλλους επαγγελματίες.

Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο πολιτικά προκλητικό, αν θυμηθεί κανείς ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Κουλκουδίνας έλεγε στους πολίτες πως αν δεν έχουν 10 ευρώ να πληρώσουν για βενζίνη για να μεταβούν στην εργασία τους, τότε να πάρουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

Καταλήγοντας η Πατησίων σημειώνει: «Με τόσα ευρωπαϊκά λεφτά, ο κ. Κουλκουδίνας μπορεί να νιώθει σίγουρος πως δεν θα χρειαστεί ποτέ να μπει σε λεωφορείο.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, που ενέκριναν τα επιχειρηματικά σχέδια και την επιδότηση στον βουλευτή της ΝΔ, να γνωστοποιήσουν άμεσα τα κριτήρια και τις σχετικές αποφάσεις».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid0Qe1SnpevGrAV316m1x3TLcnw2mL42CECUXt9EDyfV3iwMAaB4Av8Cr1Npumd5LH4l}