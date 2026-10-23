Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή μιας συστηματικής και σταθερής επικοινωνίας του τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ, με τα προβλήματα και τους εργαζόμενους όλης της χώρας μέσω των θεσμικών συνδικαλιστικών τους οργάνων.

Ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας, η πρώην υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης συναντήθηκαν σήμερα, στο Εργατικό Κέντρο Κορινθίας, με μέλη του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Εργαζομένων της «Motor Oil», μέλη της ΠΟ Ενέργειας και με εργαζόμενους από άλλα σωματεία της περιοχής, όπως το Καζίνο Λουτρακίου.

Η συνάντηση, την οποία αποκάλυψαν νωρίς σήμερα το πρωί η στήλη «Παιχνιδια Εξουσίας», πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις δυο εκρήξεις που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στις 9 και 15 Οκτωβρίου 2026, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και τραυματίες, περιστατικά τα οποία επαναφέρουν με έντονο τρόπο στο προσκήνιο, τα ζητήματα της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, καθώς και τα μείζονα ζητήματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ανάγκης διασφάλισης ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Οι εργαζόμενοι προέβησαν σε μια ουσιαστική ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα δύο περιστατικά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τόσο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κ. Κατεμής, όσο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, κατέγραψαν τους προβληματισμούς και τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από τα δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα, επισημαίνοντας ως κυρίαρχα προβλήματα την εντατικοποίηση και «εργολαβοποιήση» της εργασίας, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αυξημένη επικινδυνότητα των εργασιών στην εταιρεία.

Παράλληλα τα δύο παραπάνω ατυχήματα, ανέδειξαν τη παντελή απουσία της Κυβέρνησης από την οποιαδήποτε διαδικασία πρόληψης και προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στις επιχειρήσεις της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι το ΣΕΠΕ στην Κόρινθο έχει μόνο 1 τεχνικό επιθεωρητή.

Εκτός από τα παραπάνω, όμως, οι εργαζόμενοι από το Καζίνο του Λουτρακίου, που ήταν παρόντες στην συνάντηση, κατήγγειλαν ένα καθεστώς συστηματικών απολύσεων ανά μήνα, μόνιμου προσωπικού (υπάλληλοι αορίστου χρόνου) με στόχο της εταιρείας τη δραστική συρρίκνωση του προσωπικού και αντικατάσταση του από εργολαβικούς εργαζόμενους.

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Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή μιας συστηματικής και σταθερής επικοινωνίας του τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ, με τα προβλήματα και τους εργαζόμενους όλης της χώρας μέσω των θεσμικών συνδικαλιστικών τους οργάνων.

Σταθερή επιλογή μας, σημείωσαν οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, αποτελεί πως η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε να αντιμετωπίζεται ως περιττό κόστος από τις επιχειρήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές καταγράφουν τεράστια υπερκέρδη.

Απαιτείται σαφής ενημέρωση, ουσιαστικός έλεγχος, διαφάνεια και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Η ΕΛΑΣ δεσμεύεται να ασκήσει κάθε μέσο στην κατεύθυνση της ουσιαστικής διερεύνησης των ατυχημάτων αλλά και να στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων στη Motor Oil, προκειμένου αφενός να μην υπάρξουν άλλα θύματα και αφετέρου να εκλείψουν παντού οι αιτίες που οδηγούν εκατοντάδες εργαζόμενους σε τραυματισμό ή θάνατο.

Παράλληλα δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συνεχιζόμενη αποδιάρθρωση της εργασιακών σχέσεων, με απολύσεις, συρρίκνωση της σταθερής απασχόλησης, την εργολαβοποίηση και εντατικοποίηση της εργασίας, όπου αυτό και αν εκδηλώνεται.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε εδώ, για να κάνουμε το αυτονόητο: να προστατέψουμε την εργασία τους, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια τους.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υπάρξει κανένας άλλος νεκρός εργαζόμενος στο βωμό του κέρδους.