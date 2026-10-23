Προσχωρούν Διονύσης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας.

Εντείνεται η κινητικότητα στην ΕΛΑΣ.

Η Έφη Αχτσιόγλου είχε την Πέμπτη την «επίσημη πρώτη» σε αντιπροσωπεία της ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα στην Κόρινθο, σε εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές. Με τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Ανδρέα Νεφελούδη. Όπου συνάντησαν και στελέχη του χώρου στο συνδικαλιστικό χώρο όπως ο Κώστας Γενηδούνιας και ο Γιώργος Αλεξανδράκης.

Όλες οι ενδείξεις είναι πως η ΕΛΑΣ, με την προσθήκη της Έφης Αχτσιόγλου ενισχύεται σε ένα χώρο που εμφανίζεται αδύνατη, με τον Διονύση Τεμπονέρα να οργανώνει τις δυνάμεις απευθυνόμενος στο 32% που στήριξε τον τότε ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και τον Ανδρέα Νεφελούδη να εργάζεται όπως πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προς την ίδια κατεύθυνση.

Το επόμενο διάστημα μάλιστα οι προσχωρήσεις στην Αμαλίας θα συνεχιστούν, αρχής γενομένης από τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Διονύση Καλαματιανό. Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και ο βουλευτής Ηλείας προχωρούν σε ανεξαρτητοποίησή τους και στη συνέχεια θα προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ.