Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Καλαματιανός, δηλώνοντας παράλληλα την πολιτική του συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός - όπως είχαν προαναγγείλει από τις 28 Σεπτεμβρίου τα «Παιχνίδια Εξουσίας» - γνωστοποιώντας παράλληλα την πολιτική του συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος ανέφερε ότι καταθέτει επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής, κάνοντας λόγο για μια «καθαρή επιλογή συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης».

Όπως σημείωσε, εδώ και αρκετό καιρό έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και δημόσια για τις πολιτικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένας ισχυρός, δημοκρατικός και προοδευτικός πόλος, με προοπτική διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να υπάρξει αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, των ανισοτήτων και της φτωχοποίησης, αλλά και την προστασία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Διονύσης Καλαματιανός εκτίμησε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας μπορούν να συσπειρώσουν δυνάμεις και να συμβάλουν στην πολιτική αλλαγή.

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«Συμπαρατάσσομαι μαζί τους πολιτικά, προγραμματικά και συναισθηματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους φίλους και τις φίλες που τον στηρίζουν και τον εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή τους αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τη συνέχιση της κοινής τους πορείας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι θα παραμείνει ενεργός πολιτικά και κοινωνικά, δίνοντας έμφαση στη συλλογική δράση και στους αγώνες για την πρόοδο και μια καλύτερη Ελλάδα.

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Ο Διονύσης Καλαματιανός είχε ανεξαρτητοποιηθεί στις 17 Ιουλίου, λέγοντας τότε πως «το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική».