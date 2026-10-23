Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους κατοίκους εξωτερικού που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, κυρίως σε ζητήματα φορολογίας κεφαλαίου.

Αλλαγές στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων που κατοικούν στο εξωτερικό, αλλά και στη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, φέρνει νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, η αρμόδια φορολογική υπηρεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις θα καθορίζεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, ώστε να είναι σαφές ποια υπηρεσία αναλαμβάνει κάθε υπόθεση.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους κατοίκους εξωτερικού που έχουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, κυρίως σε ζητήματα φορολογίας κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, εάν ο ΑΦΜ του φορολογουμένου λήγει σε 1, 2, 3, 4 ή 5, αρμόδιο θα είναι το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής. Αντίθετα, εάν λήγει σε 6, 7, 8, 9 ή 0, η υπόθεση θα υπάγεται στο ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης.

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Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις κληρονομιές, όταν ο θανών κατοικούσε στο εξωτερικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αρμόδια υπηρεσία προσδιορίζεται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του κληρονομουμένου και όχι του κληρονόμου.

Αντίστοιχα, στις δωρεές και γονικές παροχές, όταν ο δωρεοδόχος ή το τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, λαμβάνεται υπόψη ο δικός του ΑΦΜ.

Παραδείγματα

Ένας Έλληνας που ζούσε στη Γερμανία πεθαίνει και αφήνει ένα ακίνητο στην Ελλάδα στα παιδιά του. Εάν ο ΑΦΜ του θανόντος λήγει σε 3, αρμόδιο για τη φορολογική υπόθεση της κληρονομιάς είναι το ΚΕΦΟΚ Αττικής. Εάν ο ΑΦΜ του λήγει σε 8, αρμόδιο είναι το ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης. Σημασία έχει το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του θανόντος και όχι των κληρονόμων.

Ένας πατέρας που κατοικεί στην Αθήνα μεταβιβάζει με γονική παροχή ένα διαμέρισμα στην κόρη του, η οποία ζει μόνιμα στη Γαλλία. Εάν ο ΑΦΜ της κόρης λήγει σε 2, αρμόδιο είναι το ΚΕΦΟΚ Αττικής. Εάν λήγει σε 7, αρμόδιο είναι το ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ο ΑΦΜ του παιδιού που αποκτά το ακίνητο και όχι του γονέα.