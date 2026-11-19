Ένας λάθος χειρισμός στην κατάθεση της φορολογικής δήλωσης οδήγησε στην απώλεια 37.000 δολαρίων.

Μία νέα υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας φέρνοντας στο προσκήνιο τους κανόνες περί κληρονομιάς στις ΗΠΑ, όπου προβλέπει ότι απόκτηση 150.000 δολαρίων μέσω κληρονομιάς μπορεί να μείνει απολύτως αφορολόγητη.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να αναφέρει στην εφορία τα χρήματα και την προέλευσή τους.

Σύμφωνα με την αμερικάνικη φορολογική νομοθεσία, τα χρήματα που αποκτά κάποιος λόγω κληρονομιάς δεν φορολογούνται ως εισόδημα. Έτσι, ένας αμερικάνος, βασιζόμενος στον συγκεκριμένο νόμο, δεν δήλωσε τα χρήματα όταν κληρονόμησε το ποσό των 150.000 δολαρίων από τους γονείς του.

Ένα ξεχασμένο έντυπο που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια 37.000 δολαρίων

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, σχετίζεται με το γεγονός ότι όταν η κληρονομιά προέρχεται από αλλοδαπό πρόσωπο ή ξένη περιουσία και ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια, απαιτείται η υποβολή του εντύπου Form 3520 στην αμερικανική φορολογική υπηρεσία.

Πρόκειται για ένα έντυπο και όχι δήλωση, που θα πρέπει να συνοδεύεται από πληρωμή φόρου.

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Έτσι, εάν ο δικαιούχος παραβλέψει την υποχρέωση του επιβάλλεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 5% της αξίας της κληρονομιάς για κάθε μήνα καθυστέρησης, με το ανώτατο όριο να φτάνει τα 25%.

Στην περίπτωση του αμερικάνου που κέρδισε 150.000 δολάρια, η μη καταβολή του εντύπου, τον οδήγησε στο να χάνει 7.500 δολάρια για κάθε μήνα, ενώ 5 μήνες αργότερα έχασε το ποσό των 37.500 ευρώ.

Ο νόμος, βέβαια, προβλέπει ότι όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε μία εύλογη αιτία, όπως η αμέλεια, μπορεί να αποφευχθεί το πρόστιμο.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος βασίστηκε στις συμβουλές του λογιστή του και αγνοούσε την υποχρέωση, μπορεί να υποβάλει εκπρόθεσμα το έντυπο μαζί με γραπτή αιτιολόγηση. Έτσι, εάν κάποιος βασίστηκε στις συμβουλές του λογιστή του και αγνοούσε την υποχρέωση, μπορεί να υποβάλει εκπρόθεσμα το έντυπο μαζί με γραπτή αιτιολόγηση.