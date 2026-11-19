Από την 1η Ιουλίου 2026, όλα τα σουηδικά καταστήματα υποχρεούνται να δέχονται μετρητά για αγορές έως 5.920 σουηδικές κορώνες, με ανώτατο όριο τα 25 κέρματα ανά χρηματική συναλλαγή.

Για αρκετά χρόνια η Σουηδία ολοκλήρωνε τις συναλλαγές χωρίς τα μετρητά, με πολλά καταστήματα να τοποθετούν ειδικές ταμπέλες, σημειώνοντας ότι δεν δέχονται κέρματα και χαρτονομίσματα για τις αγοραπωλησίες τους.

Το πλάνο ωστόσο, φαίνεται να έχει διαμορφωθεί διαφορετικά, ή από την 1η Ιουλίου του 2026, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα σούπερ μάρκετ και τα παντοπωλεία.

Στο εξής, τα καταστήματα που διαθέτουν ταμεία με εργαζόμενους σε αυτά καλούνται να δέχονται μετρητά, υπό όρους. Αρχικά, η αξία της αγοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά της 5.960 σουηδικές κορώνες, ενώ ο αριθμός των κερμάτων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 25 ανά συναλλαγή.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, Riksbank, ενημέρωσε τους πολίτες να διατηρούν περίπου 1.000 κορώνες, ανά σπίτι, σε μετρητά για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι ενήλικος. Μία σύσταση που αφορά περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Για αρκετά χρόνια, σύμφωνα με το deeparrival.com, η Σουηδία ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρα σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές χωρίς μετρητά, κάτι που φαίνεται πως αλλάζει πλέον με την έκδοση του νέου νόμου, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του περασμένου Ιουλίου.

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Υποχρεωτική η αποδοχή των μετρητών από τα καταστήματα. Από την 1η Ιουλίου 2026, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία που διαθέτουν ταμίες, πρέπει να δέχονται συναλλαγές με μετρητά, υπό προϋποθέσεις.

Το ανώτατο ποσό της συναλλαγής με μετρητά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5.920 κορώνες.

Το όριο στα κέρματα ανά συναλλαγή, ανέρχεται στα 25, ανεξάρτητα από τη συνολική αξία.

Τα καταστήματα μπορούν να αρνηθούν τη συναλλαγή με μετρητά όταν υπάρχει αιτία, όπως η αδυναμία επιστροφής, δηλαδή τα ρέστα.

Το μέτρο, προβλέπεται από το νόμο SFS 2026:769 και βασίζεται στο 0,1 της ετήσιας βασικής τιμής αναφοράς.

Από τα φυσικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη Σουηδία, σούπερ μάρκετ και φαρμακεία καλούνται να συμμορφώνονται στο νόμο, ενώ από το μέτρο εξαιρούνται καταστήματα που δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των εργαζομένων τους.

Γιατί η Σουηδία αλλάζει πορεία

Η αλλαγή στη νομοθεσία της Σουηδίας έρχεται για να προνοήσει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Βασικός στόχος αποτελεί όλα τα νοικοκυριά να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές ακόμη και αν υπάρξει διακοπή των ψηφιακών συστημάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, συνιστάται στους πολίτες να διαθέτουν το σεβαστό χρηματικό ποσό των 1.000 σουηδικών κορωνών στο σπίτι τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο σουηδικός νόμος δεν προβλέπει πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το νέο μέτρο, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να συνεχίζουν να αρνούνται συναλλαγές με μετρητά.

Στον αντίποδα, η Νορβηγία, επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, με πρόστιμα που ενδέχεται να αγγίζουν το 4% του ετήσιου τζίρου ή 25 εκατομμύρια κορώνες.

Τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να εφαρμοστεί ένα νέος ευρωπαϊκός κανονισμός ο οποίος ορίζει ως το κατώτατο όριο συναλλαγών τα 10.000 ευρώ για πληρωμές με μετρητά.

Οι ακόλουθες χώρες έχουν ορίσει το αντίστοιχο ποσό ανώτατων συναλλαγών:

1. Γαλλία: 1.000 ευρώ,

2. Ισπανία: 1.000 ευρώ.

3. Ελλάδα: 500 ευρώ.

4. Ιταλία: 5.000 ευρώ.