Οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να κάνουν χρήση των μετρητών, με το ποσοστό να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, με το ποσό να έχει αυξηθεί κατά 462,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές χωρίς φυσικά χρήματα το 2025.

Στην Ευρώπη οι αγορές που πραγματοποιούνται τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις εξοφλούνται με διαφορετικούς τρόπους. Από μετρητά μέχρι ανέπαφες συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το statista.com, το 2025 οι πληρωμές μέσω ψηφιακών πληρωμών έχει αυξηθεί κατά 462,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές, δηλαδή περίπου οκτώ φορές περισσότερες από τα στοιχεία του 2007.

Παράλληλα, όλο και περισσότερο έδαφος έχουν κερδίσει οι συναλλαγές μέσω ψηφιακών πλατφορμών σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές αγορές, με το ποσοστό να έχει αυξηθεί στο 38% της αξίας των συναλλαγών το 2025, σε αντίθεση με τις πιστωτικές κάρτες που αγγίζουν το 19%.

Οι διαφορές, ωστόσο, στον τρόπο συναλλαγών είναι υπαρκτές μεταξύ βορρά και νότου.

Τα ποσοστά συναλλαγών με κάρτα ή μετρητά διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα

Όπως αναφέρεται και στο statista.com, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που γίνονται με κάρτα ή με μετρητά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για παράδειγμα, στην Γαλλία, το 2025 οι πληρωμές με κάρτα ανέρχονταν στα 547.997 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Γερμανία, το ίδιο έτος, το ποσό άγγιζε τα 320.814 ευρώ, ενώ στην Ιταλία το ποσό ανερχόταν στο 294.795 εκατομμύρια.

Ωστόσο, στις χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης, μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε φυσικών κατάστημα, έγινε με μετρητά.

Στη Μάλτα, το ποσοστό πληρωμών με μετρητά άγγιζε το 67% το 2024, ενώ στην Ολλανδία το 22% και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις το 9%.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική διαφορά στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, το 35% όσων ρωτήθηκαν στη Φινλανδία, δήλωσε ότι θα μπορούσε να διαχειριστεί τις αγοραπωλησίες μέσω τηλεφώνου. Το αντίστοιχο ποσοστό σε Γαλλία και Ιταλία άγγιζε το 20% το ίδιο έτος.

Η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος

Την ίδια στιγμή που επικρατεί η συγκεκριμένη εικόνα στην Ευρώπη, γίνονται κινήσεις με σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα στον τρόπο με των οποίο εκτελούνται τελικά οι αγοραπωλησίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια προώθησης κοινών ψηφιακών λύσεων, με στόχο τη διευκόλυνση των πληρωμών μεταξύ των χωρών.

Στο προσκήνιο έρχεται το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο φαίνεται να προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες έναν κοινό τρόπο ηλεκτρονικών συναλλαγών.