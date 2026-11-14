Το όριο των 10.000 ευρώ θα ισχύει από το καλοκαίρι του 2027 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για πληρωμές με μετρητά.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ζήτημα της φοροδιαφυγής έχει έρθει στο προσκήνιο, με αποτέλεσμα να έχει ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση για το θέμα των μετρητών στην Ελλάδα. Βέβαια, οι πληρωμές που χαρακτηρίζονται από φοροδιαφυγή, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται με απτό χρήμα, αλλά και μέσω άυλων συναλλαγών.

Στην Ελλάδα, μέχρι και σήμερα, ισχύει κανονικά ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια στην Ευρώπη, καθώς οι συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που ξεπερνούν τα 500 ευρώ, δεν μπορούν να γίνονται με μετρητά.

Παράλληλα, μία αλλαγή που έγινε το 2026, οι παραβιάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις οδηγεί σε πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε με μετρητά.

Παρ’ όλα αυτά σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις τα όρια είναι μεγαλύτερα, ενώ άλλα κράτη δεν συμπεριλαμβάνουν στον κανονισμό τους το κατώτατο όριο συναλλαγών των 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα νέα δεδομένα, βέβαια, αναφέρουν ότι από το καλοκαίρι του 2027 θα τεθεί σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά, με τα κράτη να διατηρούν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ακόμη και χαμηλότερα όρια. Επομένως, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο νέος κανονισμός δεν συνεπάγεται με την κατάργηση των 500 ευρώ ως ανώτατο όριο.

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Οι αλλαγές που έρχονται στα μετρητά από το 2027

Από το 2027, λοιπόν, θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαφόν των 10.000 ευρώ στις πληρωμές με μετρητά για εμπορικές συναλλαγές, ακόμη και σε χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν αντίστοιχο όριο.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι έλεγχοι ταυτοποίησης σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να επιβάλλεται περιορισμός στην κατοχή μεγάλων ποσών σε μετρητά.

Η προαναφερθείσα αλλαγή περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2024/1624, ο οποίος εγκρίθηκε το 2024, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από μη νόμιμες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, το άρθρο 80 ορίζει το ανώτατο όριο για πληρωμές που σχετίζονται με αγαθά ή υπηρεσίες όταν συμμετέχει επιχείρηση ή επαγγελματίας.

Το συγκεκριμένο όριο, βέβαια, δεν αφορά, σε γενικές γραμμές, τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, εφόσον κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν ενεργεί στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, οι χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς, έχουν τη δυνατότητα να τους διατηρήσουν, επομένως είναι αναμενόμενο να συνεχίσουν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για πληρωμές με μετρητά ύψους 10.000 ευρώ ή περισσότερο, απαιτείται η επαλήθευση και η καταγραφή της ταυτότητας του πελάτη.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτών παραμένουν χωρίς περιορισμό στις περισσότερες χώρες, καθώς ο κανονισμός εμπίπτει κατά κύριο λόγο, σε ό,τι αφορά συναλλαγές με επιχειρήσεις.

Στις χώρες της ευρωζώνης, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής περισσότερων των 50 κερμάτων ανά συναλλαγή.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσό των μετρητών που μπορεί να μεταφέρει κάποιος όταν ταξιδεύει εντός της ΕΕ. Ωστόσο, όποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέροντας μετρητά αξίας 10.000 ευρώ ή περισσότερο πρέπει να δηλώσει το ποσό στις τελωνειακές αρχές.

Ορισμένα κράτη – μέλη, έχουν την δυνατότητα να επιβάλλουν δικές τους υποχρεώσεις δηλώσεις για ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις χώρες που δεν υπάρχει ανώτατο όριο πληρωμών δεν σημαίνει ότι μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές οποιουδήποτε ποσού χωρίς έλεγχο ταυτότητας.

Τα περισσότερα όρια πληρωμών με μετρητά ισχύουν μόνο για συναλλαγές με επιχειρήσεις και όχι μεταξύ ιδιωτών.

Ακόμη και χώρες χωρίς ανώτατο όριο πληρωμών με μετρητά μπορεί να εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες σχετικά με την αποδοχή κερμάτων ή χαρτονομισμάτων μεγάλης αξίας.