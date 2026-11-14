Τα οικονομικά μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μία πηγή άγχους.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι εύχονται να ζήσουν όσο περισσότερα χρόνια είναι δυνατό, τα οικονομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό και τα χρήματα μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε πηγή άγχους.

Πόσα χρήματα, άραγε, χρειάζεται κάποιος για να ζήσει μέχρι τα 90 ή τα 100 του χρόνια; Και πόσο ασφαλές είναι το συνταξιοδοτικό σύστημα;

Αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν και έναν αναγνώστη της MarketWatch, ο οποίος μέσω επιστολής έφρασε τη σκέψη του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η σκέψη ότι μπορεί να ζήσω μέχρι τα 100 με τρομάζει περισσότερο από τον θάνατο».

Σε σχετικό δημοσίευμα, φαίνεται πως ο ίδιος αμφισβητεί τη συμβουλή που δίνεται συχνά σε πολίτες των ΗΠΑ ώστε να βγουν στη σύνταξη όταν θα είναι πλέον 70 χρονών, προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα χρήματα από το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως μάλιστα, εξήγησε στην επιστολή του, η μεγαλύτερη αποταμίευση που θα μπορεί να διαχειριστεί μετά την ηλικία των 70 ετών, δεν του εξασφαλίζει ότι θα μπορέσει να απολαύσει τη ζωή του, λόγω αστάθμητων παραγόντων, καθώς κανείς δεν γνωρίζει πόσα χρόνια θα ζήσει τελικά.

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Παράλληλα, μοιράστηκε τις ανησυχίες του σχετικά με το συνταξιοδοτικό σύστημα της Αμερικής, εξηγώντας ότι ο ίδιος μεγάλωσε στη δεκαετία του ’80, παίρνοντας τη συμβουλή να μη βασίζεται στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Τι είναι η Κοινωνική Ασφάλιση;

Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εργαζόμενους και εργοδότες, με στόχο τη στήριξη της συνταξιοδότησης και την προστασία ευάλωτων ομάδων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, στις ΗΠΑ μπορεί κάποιος να αρχίσει να λαμβάνει παροχές από την ηλικία των 62 ετών και να βγει ολοκληρωτικά στη σύνταξη στην ηλικία των 67. Αν μάλιστα, ένας πολίτης περιμένει μέχρι τότε η μηνιαία παροχή του θα είναι έως και 30% υψηλότερη συγκριτικά με το αν έβγαινε σε πιο νεαρή ηλικία.

Η σύνταξη και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο αναγνώστης, ισχυρίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει σταδιακά να παίρνει τις θέσεις των εργαζομένων, οδηγώντας όλο και περισσότερους πολίτες στην πρόωρη σύνταξη.

Ωστόσο, η Κοινωνική Ασφάλιση εξασφαλίζει εισόδημα σε ανθρώπους που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εργαστούν.

Μάλιστα, στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι τα αποθέματα του βασικού ταμείου συντάξεων αναμένεται να εξαντληθεί μέχρι το 2032, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου

Το οικονομικό κόστος ζωής

Σε άλλο σημείο της επιστολής, αναφέρεται ότι ένας ακόμη παράγοντας που ασκεί πιέσεις στο συνταξιοδοτικό είναι η γήρανση του πληθυσμού.

Το 1960 αντιστοιχούσαν 5 εργαζόμενοι για κάθε έναν συνταξιούχο στις ΗΠΑ, ενώ σήμερα η ίδια αναλογία έχει περιοριστεί στο 2,9 εργαζομένους.

Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, εντείνει τις ανησυχίες για το συνταξιοδοτικό, καθώς όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να στηρίξουν οικονομικά τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των συνταξιούχων.