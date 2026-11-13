Η Microsoft ανέφερε πως η λειτουργία των υπηρεσιών της δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως στις περιοχές που επλήγησαν από το εκτεταμένο μπλακ άουτ.

Εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας καταγράφηκαν την Πέμπτη στις πλατφόρμες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Outlook, αφήνοντας χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση στα email τους και προκαλώντας σειρά σφαλμάτων στη σουίτα εφαρμογών του τεχνολογικού κολοσσού.

Οι δυσλειτουργίες ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επηρεάζοντας πλήθος επιχειρήσεων αλλά και κρατικές υπηρεσίες.

Στην πλατφόρμα Downdetector, οι αναφορές χρηστών που αδυνατούσαν να μπουν στο Outlook άγγιξαν τις 130.000 λίγο μετά τη 1:00 μ.μ. (EST). Αν και στη συνέχεια ο ρυθμός των νέων αναφορών υποχώρησε, πολλοί χρήστες εξακολουθούσαν να μην μπορούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ άλλοι δεν κατάφερναν καν να φορτώσουν τα εισερχόμενά τους.

{https://x.com/downdetector/status/2120981125145174504}

Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν από χιλιάδες χρήστες και για την εφαρμογή Teams, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot, καθώς και τις ευρύτερες υπηρεσίες του Microsoft 365. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), το κύμα των δυσλειτουργιών είχε εξαπλωθεί και σε μεγάλο μέρος της Ασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Ιαπωνία, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μασανάο Οζάκι, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι το μπλακ άουτ επηρέασε τις κυβερνητικές υποδομές πληροφορικής, τονίζοντας πως οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του ζητήματος.

Με διαδοχικές ανακοινώσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Microsoft γνωστοποίησε ότι διερευνά τα αίτια, αποδίδοντας εν μέρει τα προβλήματα συνδεσιμότητας σε «αυξημένο φόρτο» σε τμήματα της υποδομής της. Όπως διαπίστωσε η εταιρεία, ορισμένοι διακομιστές (servers) τέθηκαν εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτοματοποιημένων ελέγχων, ενώ οι εφεδρικοί μηχανισμοί ανάκαμψης δεν ενεργοποιήθηκαν άμεσα.

«Εξετάζουμε εντατικά κάθε διαθέσιμη λύση για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις», ανέφερε ο λογαριασμός Microsoft 365 Status στην πλατφόρμα X. Νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει την αποκατάσταση του Teams στη Βόρεια Αμερική, παρότι ορισμένοι χρήστες εξακολουθούσαν να αναφέρουν αστάθεια στη σύνδεση.

{https://x.com/MSFT365Status/status/2120938282204688468}

«Δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», διαβεβαιώνει στέλεχος της Microsoft

Η παγκόσμια κατάρρευση των υπηρεσιών της Microsoft δεν οφείλεται σε παραβίαση ασφαλείας, ξεκαθάρισε αργά το βράδυ της Πέμπτης υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας.

«Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε μόλις έχουμε νεότερα, όμως προς το παρόν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης», έγραψε στο X ο Τσαρλς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος των τμημάτων Copilot, Agents και Platform της Microsoft.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στο Σίδνεϊ πως η εταιρεία τον διαβεβαίωσε ότι δεν αντιμετωπίζει κυβερνοεπίθεση. «Εκτιμούν ότι πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την περίπτωση της CrowdStrike - μια ενημέρωση λογισμικού που πήγε στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αυστραλός υπουργός αναφερόταν στο περιβόητο τεχνικό σφάλμα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike το 2024, το οποίο είχε προκαλέσει παγκόσμιο χάος σε υπολογιστές, ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα σε νοσοκομεία, με ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των οργανισμών που επλήγησαν στην Αυστραλία την Παρασκευή, περιλαμβάνονται η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας καθώς και η ομοσπονδιακή αστυνομία.

«Καμπανάκι» τραπεζών: Οι επιτήδειοι ίσως εκμεταλλευτούν το μπλακ άουτ της Microsoft

Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούν τους πελάτες τους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για απάτες και απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), προειδοποιώντας πως κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εκμεταλλευτούν την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft για να βάλουν στο στόχαστρο ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Μείνετε σε εγρήγορση και προστατευτείτε», ανέφερε η Standard Chartered της Σιγκαπούρης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μια τεχνική βλάβη τέτοιας έκτασης δημιουργεί ευκαιρίες για τους απατεώνες».

Από την πλευρά της, η ING Αυστραλίας προειδοποίησε: «Επιτήδειοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας προσφέροντας δήθεν βοήθεια για την αποκατάσταση των προβλημάτων της Microsoft ή άλλων συστημάτων. Μην επιτρέψετε σε κανέναν την απομακρυσμένη πρόσβαση στις συσκευές σας, αν δεν επιβεβαιώσετε πρώτα την ταυτότητά του μέσω των επίσημων τηλεφώνων επικοινωνίας του εκάστοτε οργανισμού».

Η Bank of Queensland σημείωσε ότι οι απατεώνες ενδέχεται να ζητήσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς μιας χρήσης (OTP), καλώντας τους πολίτες να «κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο» σε περίπτωση ύποπτης κλήσης.

Οι τράπεζες συνιστούν στους πελάτες τους να μην πατούν σε συνδέσμους (links) και να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς, καθώς και να μην κοινοποιούν ποτέ PIN ή κωδικούς πρόσβασης. Άλλα πιστωτικά ιδρύματα κάλεσαν το κοινό να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό με όσους συστήνονται ως τεχνικοί υποστήριξης και να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτα μηνύματα ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

Μιλώντας στο CNN, ο δημοσιογράφος τεχνολογίας Τζέικομπ Γουόρντ εκτίμησε ότι οι παρενέργειες του μπλακ άουτ ενδέχεται να συνεχιστούν για καιρό: «Δεν έχουν πέσει μόνο τα email του κόσμου· έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα ίδια τα συστήματα στα οποία βασίζονται για να προστατεύονται από επιθέσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».

Το μπλακ άουτ της Microsoft αναδεικνύει τους κινδύνους από την εξάρτηση των επιχειρήσεων από μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών

Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft φέρνει στο προσκήνιο τους «εγγενείς κινδύνους» που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν εξαρτώνται από ελάχιστους τεχνολογικούς γίγαντες για κρίσιμες παγκόσμιες υποδομές, δήλωσε ειδικός στο CNN.

«Όταν μία από αυτές τις εταιρείες υφίσταται μια μεγάλη βλάβη, υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθεί δραματικά η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο όσο διαρκεί το πρόβλημα», εξήγησε ο Τόμπι Μάρεϊ, καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Όπως τόνισε, το μπλακ άουτ στο Outlook και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως το Microsoft Teams, είναι «εξαιρετικά εκτεταμένο και οι επιπτώσεις του ξεπερνούν κατά πολύ την απλή αποστολή και λήψη επαγγελματικών email», δυσχεραίνοντας συνολικά τη λειτουργία των εταιρειών.

«Το Outlook και το Teams αποτελούν κρίσιμες επιχειρηματικές υποδομές παγκοσμίως. Αυτή η βλάβη δυσκολεύει πολλούς οργανισμούς ακόμα και στη διαχείριση τηλεφωνικών αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών, πέρα από το γεγονός ότι έχει παραλύσει η επικοινωνία τους μέσω email», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Associated Press και CNN