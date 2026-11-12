Προβλήματα σήμερα στη Microsoft.

Προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την Microsoft καθώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας το Outlook και Microsoft 365.

Όπως ανέφερε η εταιρεία: «Ερευνούμε αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο e mail τους μέσω πολλαπλών μεθόδων. Περισσότερες λεπτομέρειες στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 κάτω από το EX1550543.

{https://x.com/MSFT365Status/status/2120938282204688468}



Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα πάνω από 100.000 χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα e mail τους με την Microsoft να προσπαθεί να επιλύσει τη διακοπή λειτουργίας του Outlook.

«Ενώ εργαζόμαστε για τον μετριασμό των επιπτώσεων, επιβεβαιώσαμε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τη συνδεσιμότητα της υπηρεσίας Microsoft 365 για χρήστες σε οποιαδήποτε περιοχή», πρόσθεσε η εταιρεία.