Το γάλα και τα πλυντήρια ρούχων υπόκεινται αυτή τη στιγμή σε αυστηρότερες ρυθμίσεις από ό,τι η Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Microsoft.

Ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ επισήμανε ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή παγκόσμιοι κανόνες ασφαλείας - μεταξύ των οποίων η νομική υποχρέωση ενημέρωσης ενός «θύματος» εάν το σύστημά του παραβιαστεί από «ανεξέλεγκτο» πράκτορα ΤΝ, καθώς και η θέσπιση εξωτερικής αξιολόγησης για την έγκριση ενός προϊόντος ΤΝ πριν από την κυκλοφορία του.

Οι δηλώσεις του τον φέρνουν σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι ο τομέας θα πρέπει να αυτορρυθμιστεί, ώστε οι αμερικανικές εταιρείες να μην χάσουν έδαφος έναντι των κινέζων ανταγωνιστών τους.

Ο Σμιθ διαφωνεί: «Αυτή τη στιγμή, το πλυντήριο ρούχων σας υπόκειται σε περισσότερους κανόνες ασφαλείας από ό,τι η ΤΝ. Κάθε κουτί γάλα που βλέπετε στο σουπερμάρκετ υπόκειται σε κανόνες ασφαλείας και επιθεώρηση».

Τα αιτήματα για νόμους και κανόνες ελέγχου της ΤΝ έχουν αυξηθεί αφότου ειδικοί του τομέα δήλωσαν ότι θεωρούν την τεχνολογία αυτή απειλή για την ανθρωπότητα. Οι επικεφαλής των αμερικανικών κολοσσών ΤΝ, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Google DeepMind, έχουν όλοι υποστηρίξει την ιδέα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης της ΤΝ, όμως ο Τραμπ έχει ταχθεί κατά αυτής της προοπτικής.

Μιλώντας στο podcast του BBC «Big Boss Interview», ο Σμιθ χαρακτήρισε την ΤΝ τόσο «εργαλείο όσο και όπλο» που χρειάζεται επειγόντως ρύθμιση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Aς ξεκινήσουμε σήμερα», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εταιρείες χρειάζονται «φρένα εκτάκτου ανάγκης» - γνωστά στη βιομηχανία ως «διακόπτες απενεργοποίησης» — για την παύση ή την επιβράδυνση της ΤΝ εάν αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο.

Είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει νομική απαίτηση από τις εταιρείες να συντάσσουν «αναφορές περιστατικών» και να ενημερώνουν τα θύματα, εάν η τεχνολογία «ξεφύγει» από τον έλεγχο, ενώ τόνισε πως ανεξάρτητοι κυβερνητικοί αξιολογητές θα πρέπει να ελέγχουν τη νέα τεχνολογία ΤΝ.

«Γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε αυτό για άλλα προϊόντα», δήλωσε ο Σμιθ. «Θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή τη γνώση και να σκεφτούμε πώς θα την εφαρμόσουμε στην ΤΝ».

Ο Σμιθ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να προωθήσει αυτούς τους παγκόσμιους κανόνες για την ΤΝ λόγω του Ινστιτούτου Ασφάλειας ΤΝ (AI Security Institute), το οποίο εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ως Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Safety Institute).

«Στον κόσμο της τεχνολογίας, στον τεχνολογικό τομέα, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω θα έλεγαν, αν τους ρωτούσατε να ονομάσουν τη χώρα που κατέχει την ηγετική θέση σε αυτή την τεχνική ικανότητα: είναι πολύ απλό. Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι καλύτεροι».

«Η στιγμή έχει φτάσει»

Οι απόψεις του Σμιθ διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσουν ολοταχώς με την ΤΝ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «όποιος κερδίσει την ΤΝ, κερδίζει».

Παρ' όλα αυτά, ο Σμιθ δεν πιστεύει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν τόσο αντίθετη στη ρύθμιση της ΤΝ υπό την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν ευκολότερα τη θέσπιση προτύπων από το Ηνωμένο Βασίλειο παρά από την ΕΕ.

«Στην Ουάσινγκτον, οι άνθρωποι δεν βλέπουν το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο με τον τρόπο που βλέπουν τις Βρυξέλλες - αυτό είναι ένα πλεονέκτημα», είπε.

«Όταν βλέπετε πράκτορες ΤΝ που έχουν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο, όταν βλέπετε μοντέλα που είναι τόσο ισχυρά ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια κυβερνοασφάλεια, θα έλεγα: Η στιγμή έχει φτάσει».

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ φιλοξένησε στο Λευκό Οίκο τους ηγέτες αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών όπως οι OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta και Google, όπου τα στελέχη υπέγραψαν ένα «ηθικά δεσμευτικό» έγγραφο.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν με «ανεξάρτητους ελεγκτές» προκειμένου αυτοί να αξιολογήσουν εάν τα συστήματα ΤΝ λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και να διασφαλίσουν ότι δεν «παραβιάζουν ή αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα με ανεπιθύμητους τρόπους».

Ο Σμιθ δήλωσε ότι επικροτεί τη δήλωση αυτή και ότι η Microsoft είναι «χαρουμενη να την υπογράψει».

«Είναι ένα καλό βήμα, είναι ένα αναγκαίο βήμα... Αλλά δεν νομίζω ότι είναι επαρκές».

Πρόσθεσε ότι η πρόκληση για κάθε «καθεστώς αυτορρύθμισης» είναι ότι «οι καλές εταιρείες θα κάνουν αυτό που θέλετε». «Οι εταιρείες που δεν είναι τόσο υπεύθυνες είναι αυτές για τις οποίες θα πρέπει να ανησυχείτε».