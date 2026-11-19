Μοιράστηκε τη σκηνή με τον Γιώργο και την Κατερίνα Κοκοσαίου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (18/11) η φιλανθρωπική συναυλία «Τραγουδάμε Μαζί» στο Telekom Center Athens. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που στήριξαν με τη φωνή τους αυτή την πρωτοβουλία ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με τα παιδιά του, Κατερίνα και Γιώργο Κακοσαίο.

Οικογενειακώς βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα του star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη, μιλώντας για τη σπουδαιότητα της βραδιάς, τη συνύπαρξή τους στη σκηνή, αλλά και το «βάρος» του επωνύμου στον καλλιτεχνικό χώρο.

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