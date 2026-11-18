Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο διπλής πληρωμής την Παρασκευή, καθώς μαζί με το επίδομα 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους, ενδέχεται να πληρωθεί και η επιστροφή ενοικίου.

Διπλή πληρωμή την Παρασκευή για χιλιάδες δικαιούχους, καθώς μαζί με την επιστροφή ενοικίου ενδέχεται να καταβληθεί και το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αν και αρχικά το πιθανότερο σενάριο ήταν η ενίσχυση των συνταξιούχων να πιστωθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, οι τελευταίες πληροφορίες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης της πληρωμής.

Ειδικότερα, το υπουργείο προχωρά τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου το ποσό των 400 ευρώ να καταβληθεί νωρίτερα, ενδεχομένως ακόμη και την Παρασκευή. Εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς πριν από την καταβολή των συντάξεων του επόμενου μήνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει οριστική ανακοίνωση για την ημερομηνία πληρωμής του επιδόματος.

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ την ίδια ημέρα

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο της πρόωρης καταβολής, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές πληρωμές: η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Το ενδεχόμενο να πιστωθούν και οι δύο ενισχύσεις την ίδια ημέρα είχε αναφέρει εκτενώς ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

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Έτσι, η Παρασκευή ενδέχεται να αποτελέσει ημέρα διπλής πληρωμής για τους δικαιούχους, με την επιστροφή ενοικίου να αφορά τους μισθωτές που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και το επίδομα των 400 ευρώ τους συνταξιούχους που εντάσσονται στους δικαιούχους της έκτακτης ενίσχυσης.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών παροχών: Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα νόσου και ανικανότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ειδικές ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας.

Πώς υπολογίζεται

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.