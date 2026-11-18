Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, με τις πωλήσεις μέσω e-shop να αυξάνονται κατά 25,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Στα 181,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Αττικά Πολυκαταστήματα κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 15,1%, φτάνοντας τα 12,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική, με την εγχώρια κατανάλωση, τις αγορές ξένων επισκεπτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο να στηρίζουν τις επιδόσεις της, την ώρα που προχωρά σε νέες επενδύσεις και επέκταση του δικτύου της, με παρουσία στο Ελληνικό και στο City Link.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 181,4 εκατ. ευρώ, έναντι 167,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,7 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 67,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,6%, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 37,3%. Παράλληλα, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 12,8%, φτάνοντας τα 21,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 18,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 14,2%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 15,2%, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 12,9 εκατ. ευρώ, από 11,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,1%.

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών αποδίδεται στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης, η οποία αυξήθηκε κατά 7,31% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, αλλά και στη βελτίωση των πωλήσεων προς επισκέπτες από το εξωτερικό. Παράλληλα, η συνεχής αναβάθμιση των φυσικών καταστημάτων και ο εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας συνέβαλαν στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, η εταιρεία πρόσθεσε περισσότερα από 60 νέα brands στο χαρτοφυλάκιό της, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών και ενισχύοντας την παρουσία της σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Οι πωλήσεις του δικτύου φυσικών καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την αύξηση του αριθμού των συναλλαγών όσο και από την υψηλότερη μέση αξία αγορών. Ειδικότερα, ο αριθμός των συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ η μέση αξία συναλλαγής αυξήθηκε κατά 5,1%. Παράλληλα, ο δείκτης μετατροπής επισκεπτών σε αγοραστές (conversion rate) διαμορφώθηκε στο 37,1%, αποτυπώνοντας τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικτύου στην αξιοποίηση της επισκεψιμότητας.

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Ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας είχαν οι πωλήσεις Tax Free, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 9% κατά το εννεάμηνο του 2026. Πρόκειται για αγορές επισκεπτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πλειονότητα των πελατών να προέρχεται από την Τουρκία, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανέκτησε τη δυναμική της μετά την υποχώρηση που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρέασαν τις διεθνείς μετακινήσεις και την καταναλωτική δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις Tax Free αντιπροσωπεύουν πλέον το 10,8% του συνολικού κύκλου εργασιών της Αττικά Πολυκαταστήματα, αναδεικνύοντας τη σημασία των ξένων επισκεπτών για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.

Άλμα 25,5% στις ηλεκτρονικές πωλήσεις

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, με τις πωλήσεις μέσω e-shop να αυξάνονται κατά 25,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025. Η επίδοση αυτή συνδέεται με τη συνεχή διεύρυνση του διαθέσιμου προϊοντικού χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει πλέον περισσότερους από 65.000 κωδικούς, αλλά και με τις επενδύσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής αγοραστικής εμπειρίας. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ φυσικών και ψηφιακών σημείων πώλησης, δημιουργώντας ένα ενιαίο εμπορικό μοντέλο που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσα από διαφορετικά κανάλια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα τεχνολογικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, το οποίο περιλαμβάνει τη μετάβαση σε μοντέλο διαχείρισης logistics μέσω τρίτου παρόχου (Third-Party Logistics – 3PL), καθώς και την εγκατάσταση νέου ταμειακού συστήματος. Παράλληλα, προχωρά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση εφαρμογών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και προγραμμάτων επιβράβευσης (Loyalty), με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο επιχειρησιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στην τεχνολογία, στην οργάνωση των υποδομών και στη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας.

Παράλληλα με τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων, η Αττικά Πολυκαταστήματα προχωρά στην επέκταση του φυσικού της δικτύου, με νέες εμπορικές συμφωνίες σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας. Ειδικότερα, η εταιρεία προχώρησε στη μίσθωση νέου καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου, στο εμπορικό συγκρότημα City Link, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στο κέντρο της Αθήνας. Επιπλέον, εξασφάλισε χώρο για το τρίτο κατά σειρά κατάστημά της στο υπό ανάπτυξη εμπορικό κέντρο Riviera Galleria, στο Ελληνικό, επενδύοντας στις προοπτικές που δημιουργεί η ανάπτυξη του νέου εμπορικού και τουριστικού προορισμού στα νότια προάστια της Αττικής.Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος Attica Beauty στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα των προϊόντων ομορφιάς.

Οι τρεις αυτές κινήσεις αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει περαιτέρω επέκταση του δικτύου και ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις αγορές premium και luxury retail.

