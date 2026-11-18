Εκατοντάδες συνάδελφοί του τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή, ενώ οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ηχούσαν αδιάκοπα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης αποχαιρετούν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον πυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα, με τους συναδέλφους του να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκαν δύσκολες αποστολές και επικίνδυνες επιχειρήσεις.

Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στο Περιστέρι, όπου υπηρετούσε ο άτυχος πυροσβέστης, η ελληνική σημαία κυματίζει μεσίστια. Πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ πυροσβεστικά οχήματα παρατάχθηκαν στον χώρο με αναμμένους τους φάρους τους, προκειμένου να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του διαδρομή.

Ενός λεπτού σιγή και η ιαχή «Αθάνατος»

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές κατά τον αποχαιρετισμό του Ηλία Βαλατσού στον πυροσβεστικό σταθμό. Οι συνάδελφοί του στάθηκαν προσοχή μπροστά στο φέρετρό του, το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, και τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Αμέσως μετά, η ιαχή «Αθάνατος» αντήχησε στον χώρο, σε μια συμβολική κίνηση τιμής προς τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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Πίσω από τη σορό βρίσκονταν οι συντετριμμένοι συγγενείς του, που βιώνουν τον δικό τους ανείπωτο πόνο για την πρόωρη απώλειά του.

Με σειρήνες και τη συνοδεία εκατοντάδων πυροσβεστών η τελευταία διαδρομή

Η νεκρώσιμη πομπή πέρασε μπροστά από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου, στον Άγιο Βασίλειο, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή.

Εκατοντάδες συνάδελφοί του τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή, ενώ οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ηχούσαν αδιάκοπα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Ο Ηλίας Βαλατσός έφυγε από τη ζωή την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε την καθημερινότητα και την αποστολή της προσφοράς