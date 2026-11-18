Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη μορφή άνοιας, μια πάθηση που εκτιμάται ότι θα επηρεάζει 153 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως το 2050.

Ένα χάπι που χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, μιμούμενο τη δράση του Viagra, μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική έκπτωση σε άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ κατά σχεδόν 30% σύμφωνα με διεθνή μελέτη.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η συχνότερη μορφή άνοιας, μια πάθηση που εκτιμάται ότι θα επηρεάζει 153 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως έως το 2050. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να οδηγεί στην ίαση της νόσου.

Σε κλινική δοκιμή τρίτης φάσης, στην οποία συμμετείχαν 13 χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το χάπι AR1001 επιβράδυνε τη γνωστική έκπτωση κατά 31% σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο Αλτσχάιμερ, οι οποίοι δεν λάμβαναν κάποια άλλη θεραπεία για τη νόσο.

Ειδικοί που δεν συμμετείχαν στη μελέτη συνέστησαν επιφυλακτικότητα ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ωστόσο τα χαρακτήρισαν «εντυπωσιακά» και «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά», εκτιμώντας ότι ενδέχεται να σηματοδοτούν την εμφάνιση μιας «εντελώς νέας θεραπευτικής προσέγγισης» για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, στη Βοστώνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το AR1001 ανήκει στους αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5), στην ίδια κατηγορία φαρμάκων με το Viagra, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία AriBio, που αναπτύσσει το AR1001, ανακοίνωσε ότι το φάρμακο επιβράδυνε τη γνωστική έκπτωση σε 604 ασθενείς που δεν λάμβαναν άλλα φάρμακα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ωστόσο, σε μια ευρύτερη ομάδα ασθενών, οι οποίοι λάμβαναν παράλληλα και άλλες φαρμακευτικές αγωγές, το χάπι δεν πέτυχε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Τάρα Σπάιρς-Τζόουνς, καθηγήτρια με ειδίκευση στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και μέλος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ιδιαίτερα ενθαρρυντικά».

«Το φάρμακο ενισχύει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και πιθανότατα ενεργοποιεί άμεσα μηχανισμούς στα εγκεφαλικά κύτταρα που συμβάλλουν στη μάθηση και τη μνήμη», εξήγησε.

Η δρ Σιόνα Σκέιλς, διευθύντρια ερευνών του οργανισμού Alzheimer’s Research UK, χαρακτήρισε τα ευρήματα «πολύ ενθαρρυντικά», σημειώνοντας ότι αποτελούν «ένα σημαντικό ορόσημο στην αναζήτηση νέων θεραπειών για τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Όπως εξήγησε, το AR1001 παρουσιάζει «ιδιαίτερο ενδιαφέρον», καθώς χορηγείται από το στόμα και ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπείες.

«Αντί να στοχεύει το αμυλοειδές, δρα σε ένα συγκεκριμένο ένζυμο και επηρεάζει παράλληλα διάφορες άλλες διεργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου», σημείωσε.

«Η κλινική δοκιμή έδειξε στατιστικά σημαντική επιβράδυνση της κλινικής επιδείνωσης στους συμμετέχοντες που δεν λάμβαναν παράλληλα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, το όφελος αυτό δεν ήταν στατιστικά σημαντικό στο σύνολο των συμμετεχόντων στη μελέτη.

»Παρά ταύτα, πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της διερεύνησης διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση αυτής της σύνθετης ασθένειας».

Ο δρ Ρίτσαρντ Όκλεϊ, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας και καινοτομίας της Alzheimer’s Society, δήλωσε:

«Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και δημιουργούν την προοπτική να έχουμε στη διάθεσή μας μια εντελώς νέα θεραπεία για τα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, η οποία θα αντιμετωπίζει τις αιτίες της και όχι απλώς τα συμπτώματά της.

»Το AR1001 ακολουθεί μια νέα προσέγγιση, χαλαρώνοντας τα αιμοφόρα αγγεία και αυξάνοντας τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλες θεραπείες που τροποποιούν την πορεία της νόσου και έχουν δείξει όφελος σε κλινικές δοκιμές προχωρημένου σταδίου, το συγκεκριμένο φάρμακο λαμβάνεται σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, γεγονός που θα μπορούσε να απλοποιήσει τη θεραπεία.

»Κατά τη διάρκεια του έτους που διήρκεσε η κλινική δοκιμή, το φάρμακο κατάφερε να επιβραδύνει αποτελεσματικά σχεδόν κατά ένα τρίτο την επιδείνωση της μνήμης και των νοητικών λειτουργιών των ασθενών, ενώ οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν κυρίως ήπιες έως μέτριες».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, το φάρμακο δεν φάνηκε να είναι εξίσου αποτελεσματικό σε ασθενείς που λάμβαναν ήδη άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του Αλτσχάιμερ, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

«Το AR1001 ανήκει στην ίδια κατηγορία φαρμάκων με το Viagra, αλλά αναπτύσσεται ειδικά για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ», διευκρίνισε ο Όκλεϊ, τονίζοντας ότι οι ασθενείς δεν θα πρέπει να λαμβάνουν Viagra με σκοπό τη θεραπεία της νόσου.

Όλοι οι ειδικοί υπογράμμισαν την ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω κλινικών δοκιμών. Όπως σημείωσαν, το AR1001 θα πρέπει να αξιολογηθεί διεξοδικά από την επιστημονική κοινότητα και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων προτού εγκριθεί για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ.

Με πληροφορίες από Guardian