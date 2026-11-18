Το 87% των συνολικών διανομών συγκεντρώνεται σε μόλις 20 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει πόσο συγκεντρωμένα είναι τα οικονομικά οφέλη.

Την ώρα που τα νοικοκυριά μετρούν ακόμη και το τελευταίο ευρώ για να βγάλουν τον μήνα, οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες μοιράζουν στους μετόχους τους δισεκατομμύρια ευρώ, με τη φορολογία των μερισμάτων να παραμένει καθηλωμένη στο μόλις 5%. Και ενώ η κυβέρνηση επικαλείται διαρκώς τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια για να δικαιολογήσει την περιορισμένη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, η ίδια διατηρεί ένα φορολογικό καθεστώς ιδιαίτερα ευνοϊκό για όσους εισπράττουν μεγάλα εισοδήματα από μερίσματα.

Τα στοιχεία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι αποκαλυπτικά. Μέσα στο 2026, συνολικά 90 επιχειρήσεις δρομολόγησαν χρηματικές διανομές που φτάνουν στο ποσό των 6,2 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 2,4% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ποσά, που δείχνουν ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας καταγράφει υψηλή κερδοφορία, την ώρα που η κοινωνία εξακολουθεί να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής. Μάλιστα, το 87% των συνολικών διανομών συγκεντρώνεται σε μόλις 20 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει πόσο συγκεντρωμένα είναι τα οικονομικά οφέλη. Στην κορυφή βρίσκονται οι τράπεζες, οι οποίες διανέμουν συνολικά 2,2 δισ. ευρώ στους μετόχους τους, απορροφώντας το 35% του συνολικού ποσού.

Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται και η μεγάλη αντίφαση της κυβερνητικής φορολογικής πολιτικής. Ο φόρος στα μερίσματα έχει μειωθεί στο 5%, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να εισπράττει αναλογικά πολύ λιγότερα από αυτά τα εισοδήματα σε σχέση με όσα θα μπορούσε να εξασφαλίσει με έναν υψηλότερο συντελεστή. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, εάν τα 6,21 δισ. ευρώ φορολογούνταν στο σύνολό τους με 5%, τα έσοδα θα έφταναν περίπου τα 310 εκατ. ευρώ. Με συντελεστή 10%, θα μπορούσαν να φτάσουν τα 621 εκατ. ευρώ. Η σύγκριση είναι ενδεικτική, καθώς δεν αποτελούν όλες οι χρηματικές διανομές φορολογητέα μερίσματα και υπάρχουν ειδικές φορολογικές απαλλαγές. Ωστόσο, αποτυπώνει το μέγεθος των δυνητικών εσόδων που αφήνει ανεκμετάλλευτα η επιλογή της χαμηλής φορολόγησης.

Η εικόνα στις τράπεζες

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί η κατάσταση στις τράπεζες. Παρά τα υψηλά κέρδη και τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν στους μετόχους τους, εξακολουθούν να επωφελούνται από τον μηχανισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας, ο οποίος τους επιτρέπει να αξιοποιούν φορολογικές απαιτήσεις προηγούμενων ετών και να περιορίζουν σημαντικά τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν. Με απλά λόγια, ενώ οι τράπεζες εμφανίζουν μεγάλη κερδοφορία και μοιράζουν τεράστια ποσά, το ειδικό φορολογικό καθεστώς εξακολουθεί να μειώνει τις άμεσες φορολογικές τους επιβαρύνσεις. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα μερίσματα που εισπράττουν οι μέτοχοί τους φορολογούνται κατά κανόνα με μόλις 5%. Έτσι, δημιουργείται μια εικόνα διπλής ευνοϊκής μεταχείρισης, που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί στους πολίτες που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται.

Ψάχνουν... 400 εκατομμύρια

Η αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής γίνεται ακόμη πιο κραυγαλέα σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα αναζητά εναγωνίως πρόσθετους πόρους, ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, για να αντιμετωπίσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος και να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προσβλέπει στην αξιοποίηση διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, την ώρα που οι Βρυξέλλες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε νέες παρεμβάσεις και η τελευταία συνεδρίαση του Eurogroup δεν κατέληξε σε συμφωνία για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Την ίδια στιγμή, όμως, τα φορολογικά έσοδα από τα μερίσματα παραμένουν πενιχρά σε σχέση με τα τεράστια ποσά που μοιράζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στους μετόχους τους, εξαιτίας της κυβερνητικής επιλογής να διατηρείται ο σχετικός φορολογικός συντελεστής στο μόλις 5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εάν το σύνολο των χρηματικών διανομών των 6,2 δισ. ευρώ φορολογούνταν με τον προηγούμενο συντελεστή15%, ο φόρος θα έφτανε στα 931,5 εκατ. ευρώ και οι δυνατότητες στήριξης των ευάλωτων θα ήταν σημαντικές.

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Στο σημείο αυτό επαληθεύεται η κριτική της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης πως εκτός από το ζήτημα τους ύψους της κρατικής στήριξης προς τους ευάλωτους, υπάρχει και το θέμα από ποιους επιλέγει να εισπράξει τους φόρους η κυβέρνηση και ποιους αποφασίζει να ευεργετήσει.