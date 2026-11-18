Μόλις επανεντάχθηκε στην κυβέρνηση ξεπέρασε κάθε μέτρο στην κολακεία του πρωθυπουργού.

Ο δεύτερος υφυπουργός (προηγήθηκε ο Τ. Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ), που επέστρεψε στην κυβέρνηση μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή των Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, δεν αρκέστηκε να χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη την καλύτερη του 21ου αιώνα. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος το πήγε ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση ολόκληρης της περιόδου μετά τη Μεταπολίτευση.

Και όταν ρωτήθηκε εάν τη θεωρεί καλύτερη ακόμη και από τις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, επέμεινε στην εκτίμησή του, εξηγώντας ότι η σημερινή διακυβέρνηση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την επάνοδό του στην κυβέρνηση, ο άλλοτε εξ απορρήτων του Αντ. Σαμαρά προσφέρει στον πρωθυπουργό μία από τις πιο θερμές δημόσιες πολιτικές αποτιμήσεις που έχουν ακουστεί από κυβερνητικό στέλεχος. Ούτε ο Φλωρίδης δεν θα τον έφτανε σε ενθουσιασμό!

Α.