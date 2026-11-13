Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή.

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Κωνσταντίνου Τασούλα και του Κωστή Χατζηδάκη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:30 η ορκωμοσία του Βασίλη Σπανάκη, του Βαγγέλη Λιάκου και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή.

Βασίλης Σπανάκης: Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών μετακινείται στο υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Βαγγέλης Λιάκος: Ο βουλευτής Δυτικής Αττικής διαδέχεται τον Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών και εισέρχεται για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Επιστρέφει στο υπουργείο Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.