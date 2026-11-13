Την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 400 ευρώ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου αλλά και το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους όπως είπε στην εκπομπή «Αταίριαστους» ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της Αλεξάνδρας Κλειδαρά για το Dnews, η καταβολή των 400 ευρώ θα γίνει το διάστημα μεταξύ 23 με 30 Νοεμβρίου από τον ΕΦΚΑ και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Εφόσον επαληθευτούν όσα είπε ο κ. Τσάπαλος μεταξύ 23-30 Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί, την ίδια ημέρα και το επίδομα 400 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

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Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών παροχών: Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα νόσου και ανικανότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ειδικές ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας.

Πώς υπολογίζεται

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.