Σιγά σιγά πρέπει να ξεχνάμε τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα πιστοποιητικά από gov.gr.

Σε νέα εποχή μπαίνει το gov.gr, με νέα έκδοση που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να αναζητούν και να υποβάλλουν ψηφιακά πιστοποιητικά.

«Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ο πολίτης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δε χρειάζεται να κατεβάσει έστω και ψηφιακά πιστοποιητικά. Αυτά υπάρχουν και απλά με τη συναίνεσή του θα μπορούν να γίνουν διάφορες διαδικασίες και μάλιστα και βαριές διαδικασίες ή διαδικασίες που μπορεί να ζητάνε πέντε και δέκα τέτοιου είδους πιστοποιητικά» σημείωσε ο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε χτεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

«Πλέον η διαδικασία θα τρέχει μόνη της, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό ή να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση», εξήγησε ο υπουργός.

Ηλεκτρονικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις

Όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως στην Αττική υπάρχουν 388 κάμερες της Περιφέρειας και περίπου 40 επιπλέον έξυπνες κάμερες σε δρόμους και λεωφορεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων και στην ανάγκη προσοχής απέναντι σε απόπειρες εξαπάτησης. «Θα λάβετε ένα SMS. Και προσοχή, το SMS που θα λάβετε δεν θα έχει ποτέ σύνδεσμο τον οποίο θα πατήσετε», τόνισε, εξηγώντας ότι η ειδοποίηση θα ενημερώνει τον παραβάτη για την ύπαρξη κλήσης στη θυρίδα του στο gov.gr Wallet. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ακόμη ότι καταγράφεται μείωση των θανατηφόρων τροχαίων που ξεπερνά το 30% από το 2019, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η κλήση έρχεται σε μερικές ώρες, όχι σε δέκα χρόνια».