Πλήθος κόσμου εργατικά σωματεία και κοινωνικές συλλογικότητες, συμμετέχουν στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις απέναντι στη στεγαστική κρίση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, συλλογικοτήτων και σωματείων, με κεντρικό αίτημα την προστασία του δικαιώματος στη στέγη και την ανάσχεση του ράλι των ενοικίων και των πλειστηριασμών.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και κατευθύνεται με πορεία προς τη Βουλή, συνοδεία αστυνομικής δύναμης των ΜΑΤ που δεν επέτρεψε το κλείσιμο του δρόμου από τους διαδηλωτές. Η διαδήλωση εντάσσεται στην ημέρα πανευρωπαϊκής διεκδίκησης για το δικαίωμα στην κατοικία, συνδέοντας τους αγώνες στην Ελλάδα με τις μαζικές κινητοποιήσεις στην Ιβηρική Χερσόνησο (Ισπανία και Πορτογαλία).

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τη μετατροπή της κατοικίας από θεμελιώδες αγαθό σε αντικείμενο κερδοσκοπίας και real estate, διεκδικώντας μεταξύ άλλων θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια, απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και της πώλησης κόκκινων δανείων με προσημείωση, κατάργηση της Golden Visa και αυστηρό περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb), δημιουργία αξιοπρεπούς δημόσιας κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας και άμεσο «φρένο» στις εξώσεις ευάλωτων πολιτών.

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«Τζογάρουν πάνω στη στέγη και στις ζωές μας»

Μιλώντας το μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των Πλειστηριασμών, Αλέξανδρος - Ρωμανός Αγγελής, ανέδειξε το οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει η κοινωνία: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί το ζήτημα της στέγης έχει γίνει πλέον ασφυκτικό για την κοινωνία. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος άνθρωπος για να μπορέσει να νοικιάσει, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο δεδομένων των υψηλών ενοικίων, αλλά αντίστοιχα και οι γονείς του και οι συγγενείς του ή άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας τους βλέπουμε να χάνουν τα σπίτια τους έναν προς έναν. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε περίπου ένα δις και οι δύο μαζί, ο κόσμος τραμπουκίζεται από τα funds και τις εισπρακτικές —οι οποίες αναλαμβάνουν πλέον και τις ΔΕΚΟ, δηλαδή τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ— για ποσά των χιλίων, των δύο χιλιάδων, των πεντακοσίων, ακόμα και για εκατό ευρώ έχουμε ακούσει.

Η πραγματικότητα είναι ζοφερή στις γειτονιές μας: έχουν γεμίσει με Airbnb και όσες γειτονιές δεν έχουν ακόμα αρκετά Airbnb έχουν πάρα πολύ υψηλά ενοίκια. Το πρόβλημα στον παρονομαστή όλων αυτών είναι η χρηματιστικοποίηση της στέγης. Δηλαδή, από εκεί που η στέγη είναι βασικό στοιχείο για να στήσει κάποιος τη ζωή του, έχει γίνει ένα ακριβό χρηματιστηριακό προϊόν. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι τζογάρουν πάνω στη στέγη, τζογάρουν πάνω στις ζωές μας. Τα funds υπάρχουν από το 2003, ωστόσο μετέπειτα πήραν το θράσος να κάνουν αυτά που κάνουν σήμερα. Η λύση είναι ο κόσμος να βγει στον δρόμο χωρίς ντροπή, χωρίς να ντρέπεται που δεν μπορεί να πληρώσει το ενοίκιο ή το δάνειο, γιατί οι τράπεζες έχουν πάρει έναν σκασμό λεφτά όλα αυτά τα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι εμείς να πεινάμε και αυτοί να κολυμπάνε μέσα στο χρήμα».

«Συνεχίζουμε στη γενική απεργία»

Το παρών στη συγκέντρωση έδωσε και το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Τσαμούρης Α.Ε: «Είμαστε από το σωματείο εργαζομένων στην Τσαμούρης Α.Ε. και μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Σήμερα διαδηλώνουμε, είμαστε στο πλευρό του κινήματος στην Ισπανία που παλεύει ενάντια στα funds που παίρνουν τα σπίτια από τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους. Έχουμε πάρει και εμείς απόφαση σαν σωματείο εργαζομένων και η σημερινή κινητοποίηση είναι ένας πρώτος σταθμός στη μάχη που δίνουμε για συλλογικές συμβάσεις, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για μισθούς, συντάξεις, για νοσοκομεία και σχολεία. Σε δύο εβδομάδες έχουμε την 24ωρη γενική απεργία, όπου και εμείς αλλά και όλο το εργατικό κίνημα θα δώσει τη συνέχεια».