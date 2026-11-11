Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση ενέχει σοβαρούς κινδύνους, προειδοποιεί ο ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση σκευάσματος που διακινείται ως συμπλήρωμα διατροφής για σεξουαλική ενίσχυση, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη λήψη του ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για το προϊόν ENERUP PREMIUM, έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους και ενημέρωση από τις ισπανικές αρχές.

Στο προϊόν ENERUP PREMIUM (αριθμός παρτίδας: 66677, ημερομηνία λήξης: 12.2028) ανιχνεύθηκε η μη επισημασμένη φαρμακευτική δραστική ουσία σιλδεναφίλη, η οποία αποτελεί δραστική ουσία εγκεκριμένων, συνταγογραφούμενων φαρμάκων που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

«Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του ENERUP PREMIUM ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες», προειδοποιεί ο ΕΟΦ, που συνιστά στους καταναλωτές την «άμεση παύση χρήσης» του εν λόγω προϊόντος και την ταυτόχρονη γνωστοποίηση του συμβάντος στον Οργανισμό.

Τέλος, ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι η προμήθεια προϊόντων αρμοδιότητάς του από αμφιβόλου αξιοπιστίας δίκτυα, όπως ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνιστά άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία.