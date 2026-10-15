Τι εντόπισαν οι έλεγχοι του ΕΟΦ και πάρθηκε απόφαση ανάκλησης.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας 8160102, με ημ. λήξης 12/02/2029 του βιοκτόνου προϊόντος MIKROBAC FORTE 5L της ετ. BODE Chemie GmbH, Γερμανία, λόγω απόκλισης που διαπιστώθηκε κατά την διαδικασία relabelling του προϊόντος στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ενημέρωση η ανάκληση αποφασίστηκε καθώς «έχουν αφαιρεθεί σημαντικές πληροφορίες επισήμανσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων του UDI, του αριθμού παρτίδας, (LOT), της ημερομηνίας λήξης και λοιπών στοιχείων.»

Η εταιρεία BODE Chemie GmbH, Γερμανία, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος και η εταιρεία PAUL HARTMANN Hellas A.E., ως διανομέας του, οφείλουν να αποσύρουν άμεσα από την

αγορά την εν λόγω παρτίδα του προϊόντος.



