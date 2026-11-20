Η απάντηση της παρουσιάστριας σε όσους σχολίασαν χθες την έντονη αντιπαράθεση που είχαν.

Μία ημέρα μετά τον έντονο διάλογο που είχαν στον αέρα του Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον Δημήτρη Παπανώτα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους τηλεθεατές.

Η παρουσιάστρια, το πρωί της Παρασκευής, αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας, τονίζοντας πως, παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Μάλιστα, φρόντισε να το αποδείξει και στην πράξη, καθώς κάλεσε τον συνεργάτη της να σταθεί δίπλα της και τον φίλησε μπροστά στις κάμερες.

«Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Κι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε. Κι όπως στις οικογένειες υπάρχουν παρεξηγήσεις και την άλλη μέρα είστε αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνετε δράκους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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