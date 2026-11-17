Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον «δάσκαλό της» Αχιλλέα Αχιλλέως.

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», καθώς αποχαιρέτησε ένα αγαπημένο της πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, το βράδυ της Δευτέρας, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποία θέλησε να αποχαιρετήσει τον «δάσκαλό της» Αχιλλέα Αχιλλέως, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.

Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια προκειμένου να πει το δικό της «αντίο» στον άνθρωπο, που όπως είπε, βρέθηκε στο πλευρό της για αρκετά χρόνια.

Η συγκίνηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Θέλω να πω και εγώ ένα ‘αντίο’ έτσι, επίσημα στον αγαπημένο μου δάσκαλο που επί 15 χρόνια με βοήθησε ως φωτεινή πυξίδα σε αυτό τον δρόμο της βελτίωσης και της ενδοσκόπησης. Ο Αχιλλέας Αχιλλέως, ένας άνθρωπος που γνωριστήκαμε έτσι, ήθελε η τύχη να γνωριστούμε, μου είχε μιλήσει μία φίλη μου γι’ αυτόν. Με βοήθησε πάρα πολύ. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το Σάββατο, σήμερα τον αποχαιρετούν στην Κύπρο. Είναι ο άνθρωπος που βοήθησε αθλητές της Κύπρου να φέρουν τα πρώτα ευρωπαϊκά μετάλλια. Είναι άνθρωπος που έχει συνοδεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα σε αγωνίες, σε δυσκολίες… Αντίο Αχιλλέα. Η σκέψη που μας παρηγορεί είναι ότι είσαι κάπου εκεί ψηλά και θα μας δείχνεις τον δρόμο από εκεί».

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