Με αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα παιδιά στην Κάσο.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα χορηγεί πλέον ο δήμος Κάσου το επίδομα ύψους 1.500 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί.

Ο δήμος διατήρησε το ποσό του βοηθήματος και κατάργησε τα εισοδηματικά κριτήρια, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Έτσι, πλέον η χορήγηση του βοηθήματος δεν εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ούτε από την περιουσιακή κατάσταση των γονιών.

Δήμος Κάσου: Οι προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι οι οικογένειες για τις οποίες πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο ίδιο πρόσωπο:

- Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι δημότης του δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου

- Ο ίδιος γονέας να έχει μόνιμη κατοικία στην Κάσο.

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Δεν απαιτείται να πληρούν και οι δύο γονείς αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά αρκεί να τις πληροί σωρευτικά ο ένας από αυτούς.

Το οικονομικό βοήθημα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά για το βοήθημα παιδιού

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου γονέα.

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον τα σχετικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα αυτεπαγγέλτως ή δεν προκύπτουν από άλλο δημόσιο έγγραφο.

Πιστοποιητικό δημοτολογίου ή ισοδύναμο επίσημο στοιχείο που αποδεικνύει τη δημοτικότητα του γονέα.

Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας του ίδιου γονέα.

Πιστοποιητικό Εντοπιότητας.

Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού ή άλλο τραπεζικό έγγραφο με τον αριθμό IBAN και τα στοιχεία του δικαιούχου ή συνδικαιούχου.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι δεν έχει ήδη καταβληθεί το ίδιο βοήθημα για το συγκεκριμένο τέκνο από τον δήμο.

Εφόσον απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της μόνιμης κατοικίας, όπως ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας ή στοιχεία παροχών κοινής ωφέλειας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του δήμου Κάσου και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ιωάννη Νικολάου, από τις 18 Νοεμβρίου.

«Λόγω της καθυστέρησης που έχει ήδη σημειωθεί στην καταβολή του βοηθήματος για τις γεννήσεις του έτους 2025, προτεραιότητα θα δοθεί στην ικανοποίηση των αιτήσεων που αφορούν τέκνα τα οποία γεννήθηκαν εντός του συγκεκριμένου έτους», αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Κάσου.