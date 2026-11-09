Ο Δήμος Κύθνου προσφέρει 1.000 ευρώ μηνιαίως και το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου επιπλέον 1.500 ευρώ.

Οικονομικό κίνητρο συνολικού ύψους 2.500 ευρώ τον μήνα προσφέρεται σε ειδικευμένο γιατρό που θα αναλάβει υπηρεσία στο Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στο νησί. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Κύθνου χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1.000 ευρώ, ενώ επιπλέον 1.500 ευρώ κάθε μήνα προσφέρει το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου. Η προκήρυξη αφορά μία θέση Γενικού / Οικογενειακού Ιατρού ή Εσωτερικού Παθολόγου για το Πολυδύναμο Ιατρείο Κύθνου.

Πού και ότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας από τις 16 Νοεμβρίου στις 12:00 έως και τις 30 Νοεμβρίου στις 12:00. Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://esydoctors.moh.gov.gr.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Κύθνου, μετά την επιτυχία της προηγούμενης προκήρυξης και την κάλυψη της θέσης παιδιάτρου, γίνεται ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων του νησιού. Η οικονομική ενίσχυση των 2.500 ευρώ μηνιαίως αποσκοπεί στην προσέλκυση ειδικευμένου γιατρού και στην ενίσχυση της στελέχωσης του Πολυδύναμου Ιατρείου.

Η ανάρτηση του Δήμου Κύθνου

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