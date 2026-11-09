«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει η παραμικρή υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται όλες από την Ελλάδα και στη συνέχεια από την Κύπρο», είπε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί πρακτικές παρεμβάσεις και όχι μόνο διαμαρτυρίες», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ για το αν οι πολίτες θα περάσουν καλύτερα Χριστούγεννα σε ό,τι αφορά στο κόστος των βασικών αγαθών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι συνεχίζεται η πρωτοβουλία εθελοντικής μείωσης των τιμών, η οποία αφορά περίπου 1.100 κωδικούς προϊόντων και αποκάλυψε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση η ανάληψη νέων πρωτοβουλιών από την πλευρά του λιανεμπορίου ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με στόχο τη διάθεση βασικών αγαθών σε χαμηλότερες τιμές.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναγνώρισε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ζωής, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

«Καμία υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε καμία υποχώρηση όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αναφερόμενος στο έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και στις έρευνες που συνδέονται με την υλοποίησή του.

Όπως τόνισε η Ελλάδα διασφαλίζει και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογραμμίζοντας ότι το σημαντικό είναι να προχωρήσει κανονικά το έργο των ερευνών και της πόντισης του καλωδίου από την πλευρά του γαλλικού πλοίου.

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«Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει η παραμικρή υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται όλες από την Ελλάδα και στη συνέχεια από την Κύπρο και αυτό είναι που μετράει και έχει σημασία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο υπουργός υποστήριξε ότι από τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς δεν προκύπτει καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο και πως είναι σημαντικό να υπάρχει ψυχραιμία και κοινή στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Τα 150 εκατ. ευρώ που επέστρεψαν στα κρατικά ταμεία

Αναφερόμενος στις υποθέσεις φοροδιαφυγής και στους ελέγχους για παρατυπίες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε στην προσπάθεια ανάκτησης χρημάτων από επενδυτικά σχέδια που είχαν χρηματοδοτηθεί από το κράτος, χωρίς τελικά να υλοποιηθούν.

Όπως αποκάλυψε, όταν ανέλαβε το υπουργείο Ανάπτυξης διαπίστωσε ότι υπήρχαν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, για τα οποία εταιρείες είχαν λάβει κρατική χρηματοδότηση ακόμη και πριν από 20 χρόνια, χωρίς να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι η διαδικασία ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς σημαντικό μέρος των παλαιότερων φακέλων, μέχρι περίπου το 2011-2012, βρίσκεται ακόμη σε έντυπη μορφή και φυλάσσεται σε αποθήκες στον Ασπρόπυργο.

«Έχουμε φέρει πίσω στα ταμεία του κράτους 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και θα αξιοποιηθούν για παραγωγικούς σκοπούς, για αληθινές επενδύσεις, για πραγματικές δουλειές που θα έχουν νόημα για την οικονομία», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι πρέπει να συνεχιστούν και να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο νόμος σε όλες τις σχετικές υποθέσεις.

Εκλογές τον Μάιο ή τον Ιούνιο

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν είτε τον Μάιο είτε τον Ιούνιο, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση ανήκει στον πρωθυπουργό.

«Δεν αποφασίζω εγώ τον χρόνο, ο πρωθυπουργός τον αποφασίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα πρέπει να προεδρεύει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο ίδιος έστρεψε τη συζήτηση στις πολιτικές προτάσεις για την επόμενη ημέρα της χώρας, τονίζοντας ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται κυρίως για τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται για την οικονομία, την ασφάλεια και την κοινωνική ευημερία.

Ασκώντας κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι η μεταξύ τους αντιπαράθεση για το ποιο θα καταλάβει τη δεύτερη θέση δεν αναδεικνύει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, σημείωσε ότι θα ήταν πιο χρήσιμο για την πολιτική ζωή της χώρας να υπάρχει ένα ακόμη κόμμα με ισχυρή εκλογική δύναμη, ώστε να διαμορφώνεται ουσιαστικότερος πολιτικός ανταγωνισμός, βασισμένος στην αντιπαράθεση επιχειρημάτων και όχι στον τοξικό πολιτικό λόγο.

Χίλιες νέες επενδύσεις και 20.000 θέσεις εργασίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου, υποστηρίζοντας ότι έχουν ξεπεραστεί σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια και ότι πλέον οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνονται μέσα σε 90 ημέρες.

Όπως είπε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δρομολογηθεί περίπου 1.000 επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας και στην περιφέρεια, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν 20.000 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για θέσεις εργασίας που κατά τεκμήριο προσφέρουν καλύτερες αμοιβές από τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της εσωτερικής μετακίνησης προς την Αθήνα.

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