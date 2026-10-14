Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στέλεχος ομάδας καλαθοσφαίρισης έλαβε γραπτό μήνυμα, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν ο υπουργός Ανάπτυξης.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από περιστατικό ηλεκτρονικής εξαπάτησης, κατά το οποίο άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομά του για να προσεγγίσουν στέλεχος ομάδας μπάσκετ, αφήνοντας υπόνοιες για πιθανές οικονομικές συναλλαγές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν στέλεχος ομάδας καλαθοσφαίρισης έλαβε γραπτό μήνυμα, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν ο υπουργός Ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του μηνύματος δημιουργούσε την ψευδή εντύπωση ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επικοινωνούσε προσωπικά με τον παραλήπτη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν οικονομικές συναλλαγές στο μέλλον.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το συγκεκριμένο μήνυμα δεν είχε καμία σχέση με τον υπουργό, ενώ η χρήση της ταυτότητάς του αποδίδεται σε απόπειρα παραπλάνησης του παραλήπτη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προσέφυγε το πρωί της Τετάρτης στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, της διασποράς ψευδών ειδήσεων, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της πρόθεσης εξαπάτησης τρίτων προσώπων. Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί κάθε άλλη ενδεχόμενη αξιόποινη πράξη που μπορεί να προκύψει κατά την έρευνα.

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκεται η ταυτότητα του προσώπου ή των προσώπων που εμφανίστηκαν ως ο υπουργός Ανάπτυξης, καθώς και ο σκοπός της αποστολής του παραπλανητικού μηνύματος.