Από το βράδυ της Δευτέρας αναμένονται χιονοπτώσεις και στους ορεινούς όγκους της Αττικής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Άργος που έφτασε στη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής (27/11) με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις, ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως από τις μεσημβρινές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ από το βράδυ της Δευτέρας αναμένονται χιονοπτώσεις και στους ορεινούς όγκους της πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ προβλέπει μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τη γνωστή μετεωρολόγο, η σύγκλιση του ενισχυμένου βορειοανατολικού ρεύματος με ανέμους ανατολικών και νοτιοανατολικών διευθύνσεων ευνοεί σήμερα (29/11) την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων στα ηπειρωτικά.

Καταιγίδες αναμένονται και στα νότια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

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Η κακοκαιρία Άργος σήμερα στην Αττική

Με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες ξημερώνει η Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος», που σάρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Αττική, περνά σε μια νέα φάση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ ισχυρή καταιγίδα έπληξε, μεταξύ άλλων, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με χαρακτηριστικό περιστατικό τη συσσώρευση υδάτων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην περιοχή της Βούλας. Εξαιτίας των νερών στο οδόστρωμα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της συμβολής της λεωφόρου με την οδό Ιωάννη Μεταξά. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει ήδη αποκατασταθεί.

Οι περιοχές που βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα:

- Στις Σποράδες.

- Στην Εύβοια.-

- Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

- Στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Υπενθυμίζεται ότι από το βράδυ του Σαββάτου έχει ενεργοποιηθεί το 112 για Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Μαγνησία και Σποράδες, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Για την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά, νότια ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Αιγαίου. Τα φαινόμενα σε Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 4 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 3 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 13 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.