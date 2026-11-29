Εγκατέλειψε το όχημα του ο οδηγός.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στον Γέρακα, όταν το οδόστρωμα υποχώρησε, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει στο άνοιγμα που δημιουργήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ταϋγέτου, με τον οδηγό του οχήματος να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του στο σημείο. Μάλιστα, πριν αποχωρήσει, ο οδηγός άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ του οχήματος, προκειμένου πιθανότατα να ενημερώσει για τις συνθήκες υπό τις οποίες ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Γέρακα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της υποχώρησης του οδοστρώματος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το περιστατικό συνδέεται με τις συγκεκριμένες εργασίες.

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