Τι περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον κρατικό προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά χωρίς άλλα σχόλια:

Πολεμικός» προϋπολογισμός, που στηρίζει τις ανάγκες του κεφαλαίου για νέες επενδύσεις και μεγαλύτερη κερδοφορία σε συνθήκες πολέμου και μεγάλων κλυδωνισμών στην Ευρωζώνη, τσακίζοντας τον λαό με φοροληστεία και «κόφτες» στις ανάγκες του, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι ο προϋπολογισμός του 2027 που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια στα μέσα Δεκέμβρη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2027 τα φορολογικά έσοδα, που χτυπάνε νέα ρεκόρ, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο και προβλέπεται να φτάσουν τα 78 δισ., δηλαδή 1,8 δισ. παραπάνω απ' ό,τι το 2026. Το βασικό κομμάτι των φορολογικών εσόδων στηρίζεται στους άδικους, αντιλαϊκούς έμμεσους φόρους και αποτελεί το 60% του συνόλου. Αυτά μάλιστα την ώρα που υπογραμμίζοντας τον ταξικό χαρακτήρα των μέτρων φοροληστείας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 17 δισ. ευρώ από τις φοροαπαλλαγές κεφαλαίου και νομικών προσώπων! Είναι συνολικά το 65% των φορολογικών «απωλειών», και αυτά τα φορολογικά έσοδα τα οποία δεν εισπράττει το κράτος σχετίζονται με μεγάλες εταιρείες και με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Και, βέβαια, υπάρχουν και οι τεράστιες σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές που δεν καταγράφονται, όπως για παράδειγμα των εφοπλιστών ή ο «αναβαλλόμενος φόρος» των τραπεζιτών.

«Παγωμένες» παροχές και τσεκούρι σε δαπάνες

Παράλληλα, και σ' αυτόν τον προϋπολογισμό συνεχίζεται το τσεκούρι σε δαπάνες που αφορούν κοινωνικές ανάγκες, την ίδια στιγμή που ένα ποσοστό πάνω από το 30% των κρατικών δαπανών πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, με τους τόκους, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις ΝΑΤΟικές δαπάνες, καθώς και με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που προσανατολίζεται στη στήριξη των επενδυτικών αναγκών των επιχειρηματιών.

Οι προσαρμογές στην πολεμική οικονομία φαίνονται και από τα εξής παραδείγματα για τα ποσά που δίνει η κυβέρνηση σε σχέση με πέρυσι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Στην Υγεία σε πραγματικές τιμές προβλέπονται 90 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί για το 2026.

- Στην Παιδεία 100 εκατ. ευρώ λιγότερα.

- Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 40 εκατ. ευρώ λιγότερα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πρόγραμμα «Πολιτικές Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας» προβλέπονται 200 εκατ. ευρώ λιγότερα σε πραγματικές τιμές σε σχέση με πέρυσι.

- Στο υπουργείο Πολιτισμού προβλέπονται 370 εκατ. ευρώ, από 650 εκατ. ευρώ πέρυσι, δηλαδή σχεδόν τα μισά.

- Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι πιστώσεις μειώνονται σε 1,18 δισ. ευρώ, από 1,43 δισ. ευρώ.

- Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την αντιμετώπιση καταστροφών προβλέπονται 1,02 δισ. ευρώ, από 1,07 δισ. ευρώ.

- Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή το σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης περιορίζεται στα 86 εκατ. ευρώ, από 148 εκατ. ευρώ πέρυσι.

- Για τις υποδομές πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών το αντίστοιχο πρόγραμμα του υπουργείου Υποδομών προβλέπει 317 εκατ. ευρώ για το 2027, έναντι 637 εκατ. ευρώ το 2026.

- Για την προστασία των ανηλίκων προβλέπονται 5,1 εκατ. ευρώ, από 8,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 128 εκατ. ευρώ, από 146 εκατ. ευρώ.

- Για τους δήμους προβλέπονται 670 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2026. Η τραγική υποχρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης ανοίγει βέβαια τον δρόμο για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων σε τομείς όπως η καθαριότητα και όχι μόνο.

Αυτές τις μόνιμες περικοπές για τον λαό απ' όλες τις μπάντες επιχειρεί να κρύψει η κυβέρνηση πίσω από το «δέντρο» μερικών επιδομάτων και έκτακτων παροχών που διαφημίζει, έχουν εξανεμιστεί ήδη από την ακρίβεια και τα έχει πάρει η κυβέρνηση ...επί 35 φορές μέσω της φοροληστείας, ενώ πολλά από αυτά αφορούν και πάλι μέτρα για το κεφάλαιο.

Πλεονάσματα δισ. από τη φτώχεια συνταξιούχων, ασφαλισμένων και ανέργων

Χαρακτηριστικά είναι όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός και για τα παχυλά πλεονάσματα για τους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, ως αποτέλεσμα της φτώχειας για συνταξιούχους και ανέργους και των υπέρογκων βαρών στους ασφαλισμένους.

Ακριβώς τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, τα οποία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2027 για ασφαλιστικά ταμεία, ΔΥΠΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ εκτοξεύονται στα 2,841 δισ. ευρώ, από 1,865 δισ. το τρέχον έτος, μαρτυρούν γιατί οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα, οι άνεργοι έχουν εγκαταλειφθεί στη μοίρα τους, οι παροχές Υγείας συρρικνώνονται και υποβαθμίζονται και η Πρόνοια είναι μόνο κατ' όνομα.

Ετσι, μόνο τη διετία 2026 - 2027 οι οργανισμοί αυτοί παρουσιάζουν πλεόνασμα 4,706 δισ. ευρώ και μαζί με το χαράτσι της «εισφοράς αλληλεγγύης», ύψους 1,670 δισ. ευρώ, που πληρώνουν οι συνταξιούχοι, ο λογαριασμός ανεβαίνει στα 5,376 δισ. ευρώ. Πρόκειται για λεηλασία που επικαλείται η κυβέρνηση για να αποδεικνύει τις «επιτυχίες» της δημοσιονομικής πολιτικής της.

Ετσι εξηγείται γιατί και το 2027 η προσαρμογή των κύριων συντάξεων θα είναι στο όριο του 3%, όταν ο επίσημος πληθωρισμός τρέχει με 4% και ο πραγματικός είναι πολλαπλάσιος. Σημειωτέον, η συνολική δαπάνη των κύριων συντάξεων για το 2027 σε σχέση με φέτος, παρά την αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, περιορίζεται στο 3,48% (32,192 δισ. από 31,108 δισ. ευρώ), ενώ για άλλη μια χρονιά η συνολική δαπάνη για τις επικουρικές παραμένει παγωμένη στα 4,373 δισ., από 4,367 δισ. ευρώ φέτος. Δηλαδή, κάθε χρόνο η αγοραστική δύναμη των επικουρικών περικόπτεται αντίστοιχα με το ύψος της ακρίβειας.

Ταυτόχρονα καταρρίπτεται ο αντιδραστικός μύθος για τη δήθεν υπέρογκη δαπάνη των συντάξεων. Προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη κύριων και επικουρικών το 2027 διαμορφώνεται στα 36,565 δισ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 13,2%, όταν οι συνταξιούχοι αποτελούν το 25% του πληθυσμού, ενώ στον εργάσιμο βίο τους, με τις εισφορές τους και τον πλούτο που παρήγαν, έχουν αποδώσει τα πολλαπλάσια στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Καθηλωμένα παραμένουν για άλλη μια χρονιά και τα επιδόματα για τους ανέργους, στα 2,048 δισ. ευρώ μόλις, από 2,001 δισ. ευρώ φέτος. Είναι δε ενδεικτικό ότι από τα συνολικά έσοδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ύψους 3,775 δισ. ευρώ, για τους ανέργους διατίθεται μόνο το 54%. Αντίστοιχα, για άλλη μια χρονιά θα ενισχυθούν αδρά οι επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω των γνωστών και πολλές φορές αμαρτωλών προγραμμάτων απασχόλησης θα απομυζήσουν 557 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 113 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα «προγράμματα επιμόρφωσης», ανεβάζοντας τον συνολικό μποναμά στα 670 εκατ. ευρώ.

Στις πλάτες εργαζομένων και συνταξιούχων πέφτει για άλλη μια χρονιά το βάρος της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, από τα 9,047 δισ. ευρώ συνολικά έσοδα τα 6,426 δισ. προέρχονται από τις εισφορές των ασφαλισμένων, δηλαδή σε ποσοστό 71%, πέραν των άλλων ατομικών επιβαρύνσεων που πληρώνουν για τις δαπάνες Υγείας σε φάρμακα και γιατρούς.

Παγωμένα παραμένουν και τα επιδόματα της Πρόνοιας (ΟΠΕΚΑ). Τα οικογενειακά παραμένουν στα 557 εκατ. ευρώ, όσο και φέτος, το ίδιο και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που έχει βαλτώσει στα 450 εκατ. ευρώ, όπως και τα επιδόματα στα ΑμεΑ, που περιορίζονται στα 250 εκατ. ευρώ, δηλαδή όσο και φέτος, χωρίς να καλύπτεται ούτε ο επίσημος πληθωρισμός.

Ενδεικτική είναι και η χρηματοδότηση της Επιθεώρησης Εργασίας, που μειώνεται από 35,3 εκατ. ευρώ φέτος σε 33,8 εκατ. ευρώ το 2027.

Στην «εντατική» η Υγεία...

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα προϋπολογισμός προεξοφλεί ότι θα συνεχιστεί η υγειονομική φτώχεια και αθλιότητα στο δημόσιο σύστημα Υγείας, με τις ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές.

Το προσωπικό παραμένει μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού ακόμα κι αν συνυπολογιστούν μόνιμοι και επικουρικοί εργαζόμενοι οι προσλήψεις υπολείπονται των αποχωρήσεων. Μάλιστα, το «μέτρο» στελέχωσης εξακολουθεί να είναι η μνημονιακή δέσμευση 1 προς 1 (μία αποχώρηση - μία πρόσληψη). Ακόμα δε κι αν τηρηθεί οι ελλείψεις θα παραμείνουν, αφού δεν προστίθεται προσωπικό, ενώ αυθαίρετες είναι οι εκτιμήσεις για λιγότερες αποχωρήσεις το 2027.

Επίσης προμηνύονται νέες άμεσες και έμμεσες πληρωμές για τον λαό, που προστίθενται στις ήδη αυξημένες επιβαρύνσεις. Το 2022 - 2023 οι κρατικές δαπάνες για την Υγεία μειώθηκαν κατά 1,6%, με το 0,6% να μεταφέρεται στα ασφαλιστικά ταμεία και το 1% στις ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών. Στις επιβαρύνσεις αυτές προστίθενται οι πληρωμές για τα απογευματινά χειρουργεία, η συμμετοχή 15% στις φυσικοθεραπείες, το 1 ευρώ ανά συνταγή για εξετάσεις βιολογικών υλικών, που κοστίζει περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως, και τα 3 ευρώ ανά απεικονιστική εξέταση, που αποφέρουν άλλα 6,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Την ίδια ώρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι ενισχύονται μέσω του λεγόμενου «επενδυτικού clawback», με τη Φαρμακοβιομηχανία να χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξή της ουσιαστικά με κρατικούς πόρους που φορτώνονται στους εργαζόμενους.

Επιπλέον συνεχίζεται η μείωση κατά 1% των ασφαλιστικών εισφορών για την Υγεία (0,5% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους), δημιουργώντας «τρύπα» 580 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ. Το ποσό αυτό καλύπτεται και πάλι από τη φορολογία του λαού, αντί να επιβαρυνθεί η εργοδοσία, παρότι πρόκειται για πόρους που αποτελούν μέρος του μισθού των εργαζομένων.

...στο «διαβάστηκε» οι ανάγκες στην Παιδεία

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στην Παιδεία: Τι κι αν φτάνει Δεκέμβρης και τα σχολεία «λειτουργούν» με πάνω από 10.000 κενά εκπαιδευτικών; Τι κι αν ...βρέχει ταβάνια, σοβάδες, ψευδοροφές, φωτιστικά κ.λπ. πάνω στα κεφάλια των μαθητών; Η κυβερνητική απάντηση της υποχρηματοδότησης παραμένει «μια απ' τα ίδια», δηλαδή χειρότερα, αφού όλα ακριβαίνουν, άρα πολλαπλασιάζονται τα λειτουργικά κόστη.

Συγκεκριμένα, ο τακτικός προϋπολογισμός για το 2027 ανέρχεται σε περίπου 6,110 εκατ., από περίπου 5,900 εκατ. πέρυσι. Η τελική αύξηση όμως δεν είναι ούτε καν αυτά τα σχεδόν 210 εκατ. (που και τόσα να ήταν, μιλάμε για ψίχουλα), καθώς είναι μειωμένα τα κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Συγκεκριμένα, στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ προβλέπονται 165 εκατ. (έναντι 384 εκατ. πέρυσι) και στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 577 εκατ. (έναντι 480 εκατ. πέρυσι).

Δηλαδή η μείωση στο ΠΔΕ είναι 122 εκατ. σε σχέση με πέρυσι. Ετσι, αθροιστικά (τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ) δίνουν για το 2027 μια απειροελάχιστη αύξηση 88 εκατομμυρίων, που ισοδυναμεί με πλήρη στασιμότητα των κονδυλίων.

Η αρνητική εικόνα ολοκληρώνεται αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε ότι μειωμένους προϋπολογισμούς εμφανίζουν και τα υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών, από όπου αντλούνται κονδύλια για την πολύπαθη σχολική στέγη.

«Λεφτόδεντρα» για τον πόλεμο

Από την άλλη, εκεί που ο κρατικός προϋπολογισμός έχει «λεφτόδεντρα» είναι για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες: Για το υπουργείο Αμυνας οι συνολικές πιστώσεις προϋπολογίζονται στα 8,1 δισ ευρώ, πάνω από τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα, με το μεγαλύτερο ποσό των εξόδων, όπως π.χ. οι δόσεις για τους πανάκριβους εξοπλισμούς, να αφορά προτεραιότητες κατά βάση ΝΑΤΟικές και ευρωενωσιακές. Αλλωστε προβλέπεται μεταξύ άλλων και ειδικό, ξεχωριστό κονδύλι για τις «Διεθνείς σχέσεις / δράσεις του ΥΠΕΘΑ στο εξωτερικό», ύψους 166 εκατ. ευρώ, όταν π.χ. για την «κοινωνική μέριμνα του προσωπικού» προβλέπονται μόλις 18,4 εκατ. και για την περίθαλψη του προσωπικού 352 εκατ., με τις ανάγκες να είναι πολλαπλάσιες.