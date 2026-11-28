Ο Μαν. Χριστοδουλάκης δεν έχει κάνει μήνυση σε πολιτικούς και πρόσωπα που έχουν πει πολύ περισσότερα από αυτά που είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Οξύνει την αντιπαράθεση με την Αμαλίας η Χαριλάου Τρικούπη, μεταφέροντας την πολιτική διαμάχη στα ...δικαστήρια!

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε μήνυση κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου γιατί ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή πως είναι «η αρχή της διαφθοράς». Φράση προφανώς υπερβολική, κατά τη γνώμη της στήλης λανθασμένη, ταυτόχρονα όμως δεν δικαιολογεί την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Πόσα τέτοια και χειρότερα μάλιστα δεν έχουν πει για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στελέχη άλλων κομμάτων, πρωτίστως του κυβερνώντος κόμματος; Πέραν του Άδωνι Γεωργιάδη σε κανέναν άλλον δεν υπέβαλε μήνυση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωστά. Πόσα άραγε δεν έχει πει ο ίδιος και το κόμμα του για τους πολιτικούς του αντιπάλους; Μπορεί να μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση στα δικαστήρια; Ή θα πρέπει να επιβληθεί μια σιωπή, που αν σου ξεφύγει κάτι θα μεταφερθεί η αντιπαράθεση στα δικαστήρια; Όπως ο Γεωργιάδης με τον Πολάκη;

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πράττει ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει κάνει μήνυση σε πολιτικούς και πρόσωπα που έχουν πει πολύ περισσότερα από αυτά που είπε γι΄ αυτόν η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Το γεγονός ότι την ίδια μέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά στελεχών της ΕΛΑΣ μόνο τυχαίο δεν είναι. Πρόκειται για μια προσπάθεια εκφοβισμού των αντιπάλων του; Προφανές ναι. Τα πολιτικά συμπεράσματα όμως και εδώ είναι άλλα:

Πρώτον, η Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει ως προεκλογική στρατηγική το μονομέτωπο κατά της ΕΛΑΣ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα. Η πρώτη θέση που έχει ως προεκλογικό στόχο είναι σαφές πως δεν υπάρχει ως στόχος και το γεγονός ότι δεν περνάει δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, όπως ήλπιζε ότι θα συμβεί από τον μήνα που τρέχει, αναγκάζει την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να οξύνει ακόμα περισσότερο την επίθεσή της στον Αλέξη Τσίπρα.

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Δεύτερον, η Χαριλάου Τρικούπη αναδεικνύεται -ηθελημένα ή άθελά της- ως ένα είδος «δεκανίκι» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φάνηκε μόνο και μόνο από τον κατηγορηματικό τρόπο που απέρριψε τις προτάσεις των Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση όταν ήταν πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς αντίστοιχα, όταν αρνήθηκε την συζήτηση για κοινή κάθοδο στις εκλογές, επιλέγοντας την «αυτόνομη πορεία» του ΠΑΣΟΚ που σήμερα είναι τρίτο.

Τρίτον, πολιτικές όπως αυτές των μηνύσεων, μαζί με Εξεταστικές όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που αντικειμενικά έγινε για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα, ρίχνουν απλώς νερό στο μύλο του λεγόμενου «αντισυστημισμού», κατ΄ ουσίαν δηλαδή νερό στο μύλο της ακροδεξιάς!