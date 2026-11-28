Για τους μισθούς Βουλγαρίας - στο Μέγαρο Μαξίμου παριστάνουν πως δεν άκουσαν.

Πολιτικά ενδιαφέρουσα η σύμπτωση των επιχειρημάτων δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή και του Αλέξη Τσίπρα, στο μέτωπο της οικονομίας. Ο πρώην ηγέτης της ΝΔ, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη, επικαλέστηκε την τελευταία θέση που μοιράζεται, κατά τον ίδιο, η Ελλάδα με τη Βουλγαρία ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τη φράση «μισθοί Βουλγαρίας, τιμές Γαλλίας».

Διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά κοινό σημείο κριτικής στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι δεδομένη, όπως και η αδυναμία τους να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση, υπό το βάρος σκανδάλων και με την κοινωνική πλειοψηφία απέναντί της, δεν έχει το περιθώριο να συγκρουστεί με τον Κ. Καραμανλή, ακόμη και όταν η άποψή του ταυτίζεται με αυτή του Αλ. Τσίπρα.

Θα πιουν το πικρό ποτήρι μέχρι τελευταίας σταγόνας...

Α.