Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – η πίστωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς. Το συνολικό ποσό της προκαταβολής αναμένεται να ξεπεράσει τα 310 εκατ. ευρώ.

Σε αγωνία βρίσκονται οι αγρότες και η κυβέρνηση για την πληρωμή των αγροτών. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – η πίστωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς. Το συνολικό ποσό της προκαταβολής αναμένεται να ξεπεράσει τα 310 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή αφορά το 70% της Βασικής Ενίσχυσης και εντάσσεται στον σχεδιασμό για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων πριν από την ολοκλήρωση του Νοεμβρίου.

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των δικαιούχων θα αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έναρξη της πίστωσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της ετήσιας ενίσχυσης σε 500.000 αγρότες, που έχουν υποβάλει δηλώσεις και έως τις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση για αυτούς, αλλά και για όσους δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις δηλώσεις.

Το ετήσιο κονδύλι Βασικής Ενίσχυσης για την ΚΑΠ 2023–2027 ανέρχεται στα 829.567.104 ευρώ. Από αυτό το ποσό η προκαταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να είναι στα 580.000.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό αν αφαιρεθούν τα 12.000.000 ευρώ, που πληρώθηκαν στην προηγούμενη πληρωμής της προκαταβολής, που έγινε στα τέλη Οκτωβρίου, τότε απομένουν 568.000.000 ευρώ.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι την περσινή περίοδο (2025) όσα χρήματα δεν πληρώθηκαν για την Βασική Ενίσχυση μεταφέρθηκαν στα ταμεία των Οικολογικών Σχημάτων και των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων. Μένει να δούμε πόσα χρήματα θα περισσέψουν από τον κουμπαρά της βασικής για το 2026 και που θα κατευθυνθούν για πληρωμή το 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΑΑΔΕ πάντως μαζί με την πληρωμή θα πρέπει να ανακοινώσει πόσοι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι εξαιτίας διοικητικών σφαλμάτων και προβλημάτων με το ΟΣΔΕ, τον ΑΤΑΚ, τον ΚΑΕΚ.

Όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης «μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα (έγγειες βελτιώσεις κ.ά.).

Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα». Παράλληλα, καταβάλλονται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τις επιζωοτίες (ευλογιά και αφθώδη πυρετό).

Πληρωμές μέχρι τέλη του 2026

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026 έχει ως εξής: