Ο προβληματισμός του Σάκη Αρναούτογλου για την ένταση των φαινόμενων, αλλά και των καταιγίδων που θα πέσουν στις ίδιες περιοχές.

Για διαδοχικές εξάρσεις με πολύ έντονες καταιγίδες και μάλιστα στις ίδιες περιοχές έκανε λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτησή του τα ξημερώματα του Σαββάτου. Είναι από τις εκείνες τις φορές που εκφράζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ζητά όλη την προσοχή μας. Μάλιστα όπως έγραψε «εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο στα προγνωστικά στοιχεία για το Σαββατοκύριακο δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά και η πιθανή επανάληψη ισχυρών φαινομένων πάνω από τις ίδιες περιοχές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού!».

Στην ανάρτησή του δίνει όχι μόνο τις περιοχές, τις ώρες και τι φαινόμενα θα έχουμε, αλλά και σε ποιους δήμους της χώρας αναμένονται έντονα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα.

Μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου: «Τι χρειάζεται περισσότερο την προσοχή μας; Κυρίως στη Μαγνησία, στη Φθιώτιδα και στην Εύβοια, οι ισχυρές βροχοπτώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν διαδοχικές εξάρσεις πάνω από τις ίδιες περιοχές.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, ακόμη και μια μικρότερης έντασης βροχόπτωση που θα ακολουθήσει μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δημιουργήσει προβλήματα!

Προσοχή, λοιπόν, κοντά σε χειμάρρους και ρέματα, σε χαμηλά σημεία κατοικημένων περιοχών, σε υπόγειες διαβάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και στο ορεινό οδικό δίκτυο, όπου δεν αποκλείονται τοπικές κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

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Δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να διασχίσουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό!

Στον αντίποδα, συγκριτικά πιο ήπιες συνθήκες από πλευράς βροχοπτώσεων διαφαίνονται μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη, στα περισσότερα Δωδεκάνησα, στις κεντρικές και νότιες Κυκλάδες, στη Λέσβο και στη Σάμο».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σάκης Αρναούτογλου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φίλες και φίλοι, εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο στα προγνωστικά στοιχεία για το Σαββατοκύριακο δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων, αλλά και η πιθανή επανάληψη ισχυρών φαινομένων πάνω από τις ίδιες περιοχές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού!

ΣΑΒΒΑΤΟ (28/11)

Μέχρι τα ξημερώματα ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί ακόμη σε αρκετές περιοχές των νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρέβεζας, καθώς και στη Λευκάδα και στο Μεγανήσι. Αξιόλογες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις διαφαίνονται και στα ορεινά των νομών Ευρυτανίας και Γρεβενών.

Προς τα ξημερώματα και κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές αναμένονται στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, καθώς και σε τμήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Μεσολογγίου, Αγρινίου και Ξηρομέρου) και του νομού Ηλείας (Δήμοι Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πύργου). Τοπικές εξάρσεις των βροχοπτώσεων δεν αποκλείονται και στον νομό Αχαΐας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες αυξημένη προσοχή θα χρειαστεί στα νοτιότερα τμήματα του νομού Έβρου (Δήμος Αλεξανδρούπολης) και στη Σαμοθράκη, αλλά και στον νομό Καβάλας και στη Θάσο, όπου οι βροχοπτώσεις φαίνεται να επανέρχονται κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού και μέχρι τις πρώτες μεσημβρινές ώρες διαφαίνεται νέα έξαρση των βροχοπτώσεων στην Κέρκυρα, περισσότερο στα νότια τμήματα του νησιού και στους Παξούς.

Από το μεσημέρι και προς τις απογευματινές ώρες υπάρχουν ενδείξεις για νέα ενίσχυση των βροχοπτώσεων στη Λευκάδα και στο Μεγανήσι, αλλά και στο Άγιο Όρος, αν και κυρίως για το τελευταίο παραμένουν σημαντικές προγνωστικές διαφορές ως προς την ένταση των φαινομένων.

Από το μεσημέρι και προς τις βραδινές ώρες ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στον νομό Ροδόπης (Δήμοι Μαρωνείας-Σαπών, Κομοτηνής και Ιάσμου), ενώ από το απόγευμα φαίνεται να ενισχύονται οι βροχοπτώσεις και στον νομό Ξάνθης, παρουσιάζοντας αρκετά μεγάλη διάρκεια μέχρι και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στη Σαμοθράκη και στη Θάσο χρειάζεται επίσης προσοχή λόγω της πιθανής επιμονής των βροχοπτώσεων, παρά τις προγνωστικές διαφορές ως προς την έντασή τους.

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και προς τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων διαφαίνεται στη Λήμνο και στον Άγιο Ευστράτιο, αλλά και στους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας (Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής και Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα).

Από το βράδυ φαίνεται να ενισχύονται σταδιακά οι βροχοπτώσεις και στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Γρεβενών και Πιερίας, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα και την Κυριακή.

ΚΥΡΙΑΚΗ (29/11)

Η εξέλιξη του καιρού από τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας διαφαίνονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες και τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες της Κυριακής, ιδιαίτερη προσοχή στον νομό Μαγνησίας, με έμφαση στο ανατολικό Πήλιο (Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου), αλλά και σε περιοχές των Δήμων Νοτίου Πηλίου, Βόλου, Αλμυρού και Ρήγα Φεραίου.

Από τις ίδιες περίπου ώρες ισχυρές βροχοπτώσεις διαφαίνονται και στην Αττική, αρχικά στο κεντρικό, βόρειο και ανατολικό λεκανοπέδιο και στη συνέχεια σε τμήματα της δυτικής Αττικής και προς τον Πειραιά, με διαδοχικές εξάρσεις μέχρι τουλάχιστον το μεσημέρι.

Αυξημένη προσοχή θα χρειαστεί και στη Σκύρο, κυρίως προς τα ξημερώματα και κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών.

Από τα ξημερώματα και κατά τη διάρκεια του πρωινού της Κυριακής, στον νομό Λάρισας αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές των Δήμων Αγιάς και Φαρσάλων.

Στον νομό Φθιώτιδας ιδιαίτερη προσοχή από τα ξημερώματα και κυρίως κατά τη διάρκεια του πρωινού (Δήμοι Δομοκού, Λαμιέων, Στυλίδας, Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας-Ελάτειας). Η συμφωνία των προγνωστικών στοιχείων ως προς την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων στην ευρύτερη αυτή περιοχή είναι αξιοσημείωτη.

Στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της διάρκειάς τους τόσο στις ορεινές όσο και στις πεδινές περιοχές.

Από νωρίς το πρωί και τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις διαφαίνονται στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του νομού Ευβοίας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Διρφύων-Μεσσαπίων).

Κατά τη διάρκεια του πρωινού αυξημένη προσοχή θα χρειαστεί και σε τμήματα των νομών Πιερίας, Γρεβενών και Ευρυτανίας (Δήμοι Αγράφων και Καρπενησίου), ενώ αξιόλογες βροχοπτώσεις φαίνεται να συνεχίζονται και στη Θάσο.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών και προς το μεσημέρι, οι βροχοπτώσεις φαίνεται να αποκτούν κατά τόπους μεγάλη ένταση και στους νομούς Βοιωτίας, Φωκίδας και Κορινθίας, καθώς και σε τμήματα των νομών Αχαΐας και Αργολίδας, με μεγαλύτερη πάντως προγνωστική αβεβαιότητα για την ένταση των φαινομένων στην τελευταία.

Τι χρειάζεται περισσότερο την προσοχή μας;

Κυρίως στη Μαγνησία, στη Φθιώτιδα και στην Εύβοια, οι ισχυρές βροχοπτώσεις φαίνεται να παρουσιάζουν διαδοχικές εξάρσεις πάνω από τις ίδιες περιοχές.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, ακόμη και μια μικρότερης έντασης βροχόπτωση που θα ακολουθήσει μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να δημιουργήσει προβλήματα!

Προσοχή, λοιπόν, κοντά σε χειμάρρους και ρέματα, σε χαμηλά σημεία κατοικημένων περιοχών, σε υπόγειες διαβάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και στο ορεινό οδικό δίκτυο, όπου δεν αποκλείονται τοπικές κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

Δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να διασχίσουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό!

Στον αντίποδα, συγκριτικά πιο ήπιες συνθήκες από πλευράς βροχοπτώσεων διαφαίνονται μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη, στα περισσότερα Δωδεκάνησα, στις κεντρικές και νότιες Κυκλάδες, στη Λέσβο και στη Σάμο.

Και μετά το μεσημέρι της Κυριακής τι;

Τελειώνουμε με την κακοκαιρία ή υπάρχουν περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα επιμείνουν;

Πού, πότε και πόσο χαμηλά ενδέχεται να κατέβουν τα χιόνια; Ποιες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας έχουν πιθανότητες να δουν νιφάδες και πού θα ενισχυθούν περισσότερο οι βοριάδες

Στο νέο βιντεοδελτίο μου στο YouTube θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, με αναλυτικούς χάρτες για την εξέλιξη του καιρού ανά περιοχή, όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο αλλά και για αρκετές ημέρες ακόμη!

Επειδή σε τέτοιες καιρικές καταστάσεις ακόμη και μια μικρή διαφοροποίηση στα προγνωστικά στοιχεία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την περιοχή όπου ζείτε, καλό είναι να παρακολουθείτε τις νεότερες ενημερώσεις και να λαμβάνετε υπόψη τις τυχόν συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Να είστε όλοι καλά!

Με εκτίμηση,

Σάκης Αρναούτογλου».

Δείτε το βίντεο που πλαισιώνει την ανάρτησή του

{https://www.youtube.com/watch?v=mvFlYKAQvk8}